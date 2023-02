Pagelle Verona-Salernitana 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Hellas Verona-Salernitana, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa partono meglio e sfiorano più volte il gol del vantaggio. La partita si sblocca poco dopo la mezzora con Lazovic che sfonda sulla sinistra e mette al centro un assist perfetto per Ngonge che chiude al volo e fa 1-0. Alla fine del primo tempo Dia ha l’occasione dell’1-1, ma il suo tiro finisce largo. Nella ripresa gioco spezzettato e poche occasioni da gol: ma all’87’ Piatek si divora, a tu per tu con Montipo, la rete del possibile pareggio. Al 91′ altra chance per Dia, ma il suo tiro a giro finisce fuori. La lotta salvezza è più aperta che mai.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 7.5; Magnani 6 (20′ st Dawidowicz 6), Hien 6, Coppola 7; Depaoli 6.5, Tameze 6.5, Duda 7 (41′ st Verdi sv), Doig 7 (41′ st Faraoni sv); Ngonge 7.5 (31′ st Lasagna sv), Lazovic 7; Gaich 6.5 (20′ st Abildgaard 6). In panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Braaf, Kallon, Joselito, Caia. Allenatore: Zaffaroni 7

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe 6.5; Bronn 5, Troost Ekong 5.5 (38′ st Gyomber sv), Pirola 6 (35′ st Valencia sv); Candreva 5.5 (11′ st Coulibaly 6), Crnigoj 5 (11′ st Piatek 5), Nicolussi Caviglia 5.5 (11′ st Sambia 5.5), Bradaric 5; Vilhena 5.5; Bonazzoli 5, Dia 5.5. In panchina: Ochoa, Fiorillo, Daniluc, Lovato, Bohinen, Botheim, Kastanos, Iervolino. Allenatore: Nicola 5.5

ARBITRO: Valeri di Roma 6

RETI: 31′ pt Ngonge.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Bronn, Magnani, Coulibaly, Pirola, Verdi.

Angoli 5-1.

Recupero: 2′; 6′.