Pagelle Udinese-Verona 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Udinese-Verona, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena pronti via gli ospiti trovano la rete del vantaggio con un tiro dalla lunghissima distanza di Lazovic che viene deviata Becao e beffa Silvestri. L’Udinese però reagisce alla grande e trova il gol del pareggio con una gemma di Samarzdic. Nella ripresa il Verona è la squadra che crea di più, ha almeno tre palle gol nitide per portare a casa il bottino pieno ma alla fine è 1-1.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6, Bijol 6.5, Perez 6; Ehizibue 6.5 (40’st Festy sv), Samardzic 7, Walace 5.5, Arslan 6 (20’st Lovric 6), Udogie 5 (40’st Ebosse sv); Beto 6, Success 6 (47’st Semedo sv). In panchina: Padelli, Piana, Masina, Abankwah, Buta, Pereyra, Pafundi. Allenatore: Sottil 6.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 7; Magnani 6.5, Hien 6.5, Ceccherini 5 (1’st Coppola 5.5); Depaoli 6 (13’st Terracciano 6), Tameze 6, Sulemana 5.5 (13’st Duda 6), Lazovic 6.5; Lasagna 5.5, Braaf 6 (28’st Ngonge 6); Djuric 6 (41’st Piccoli sv). In panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Kallon, Cabal, Joselito. Allenatore: Zaffaroni 6.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.5.

RETI: 4’pt Becao (aut), 21′ pt Samardzic.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Magnani, Beto, Ceccherini, Sulemana.

Angoli: 14-6 per l’Udinese.

Recupero 1′ pt, 5′ st.