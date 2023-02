Pagelle Roma-Empoli 2-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Empoli, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Olimpico partenza da sogno per i ragazzi di Josè Mourinho che al secondo minuto, sugli sviluppi di calcio d’angolo, trovano la rete dell’1-0 grazie al colpo di testa vincente di Ibanez. Cinque minuti più tardi, sempre su corner, è già 2-0: stavolta ci pensa Tammy Abraham a gonfiare la rete. Dybala ha l’occasione per fare 3-0, passivo che solo un grande Vicario evita nella ripresa. L’Empoli ci prova, ma senza creare più di tanto. Alla fine tre punti fondamentali per Pellegrini e compagni che rientrano in zona Champions League.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6, Ibanez 7; Zalewski 6 (49’ st Llorente sv), Cristante 6, Matic 6.5, El Shaarawy 6 (39’ st Celik sv); Dybala 7 (25’ st Bove 6), Pellegrini 6 (49’ st Belotti sv); Abraham 7.

In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Kumbulla, Oliveras, Camara, Volpato, Tahirovic, Solbakken.

Allenatore: Mourinho 6.5.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 7; Ebuehi 6 (37’ st Stojanovic sv), De Winter 5, Luperto 5.5, Parisi 6; Akpa Akpro 7 (29’ st Henderson sv), Marin 6, Bandinelli 6 (37’ st Pjaca sv); Baldanzi 6.5; Satriano 6 (17’ st Piccoli 5.5), Caputo 5.5 (17’ st Cambiaghi 6). In panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Guarino, Fazzini, Haas, Vignato.

Allenatore: Zanetti 6.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila 6.

RETI: 2’ pt Ibanez, 6’ pt Abraham.

Ammoniti: Zalewski, Bove, Henderson.

Angoli: 7-7.

Recupero: 2’ pt, 4’ st.