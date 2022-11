Calendario Wta 2023: le date di tutti i tornei mese per mese

Il calendario completo Wta della stagione 2023. Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, dominatrice assoluta del 2022. La polacca è apparsa a tratti ingiocabile, ma fino al Roland Garros difenderà davvero tanti punti, perciò le sue rivali dovranno provare ad approfittarne. Su tutti Ons Jabeur, che ha giocato e perso due finali slam, e Caroline Garcia, vincitrice delle Wta Finals. Occhi puntati anche sulle americane Pegula e Gauff, sulla rinascita di Halep e su altri nomi più o meno a sorpresa (come ad esempio Elena Rybakina).

Per quanto riguarda i colori azzurri, a partire da numero uno sarà Martina Trevisan, che potrà fare molto bene e scalare ulteriormente il ranking. Insieme a lei, vorranno affermarsi anche Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e soprattutto Camila Giorgi, che dopo una stagione di luci e ombre è determinata a tornare dove ha dimostrato di poter stare. Non dimentichiamo poi Elisabetta Cocciaretto, protagonista di un finale di 2022 sopra ogni aspettativa e da tenere assolutamente d’occhio in vista della prossima stagione. Di seguito tutte le informazioni utili sui tornei.

29 dicembre-8 gennaio —> United Cup

1-8 gennaio —> Wta 500 Adelaide 1

2-8 gennaio —> Wta 250 Auckland

9-14 gennaio —> Wta 250 Hobart

9-14 gennaio —> Wta 500 Adelaide 2

16-29 gennaio —> Australian Open

30 gennaio-5 febbraio —> Wta 250 Lione

30 gennaio-5 febbraio —> Wta 250 Hua Hin

6-12 febbraio —> Wta 250 Linz

13-18 febbraio —> Wta 500 Doha

19-25 febbraio —> Wta 1000 Dubai

20-26 febbraio —> Wta 250 Merida

27 febbraio-5 marzo —> Wta 250 Monterrey

27 febbraio-5 marzo —> Wta 250 Austin

8-19 marzo —> Wta 1000 Indian Wells

21 marzo-2 aprile —> Wta 1000 Miami

3-9 aprile —> Wta 500 Charleston

3-9 aprile —> Wta 250 Bogotà

14-15 aprile —> Billie Jean King Cup

17-23 aprile —> Wta 500 Stoccarda

17-23 aprile —> Wta 250 Istanbul

25 aprile-6 maggio —> Wta 1000 Madrid

8-21 maggio —> Wta 1000 Roma (Internazionali BNL d’Italia)

21-27 maggio —> Wta 250 Rabat

21-27 maggio —> Wta 250 Strasburgo

28 maggio-11 giugno —> Roland Garros

12-18 giugno —> Wta 250 ‘s-Hertogenbosch

12-18 giugno —> Wta 250 Nottingham

19-25 giugno —> Wta 500 Berlino

19-25 giugno —> Wta 250 Birmingham

25 giugno-1 luglio —> Wta 500 Eastbourne

25 giugno-1 luglio —> Wta 250 Bad Homburg

3-16 luglio —> Wimbledon

17-23 luglio —> Wta 250 Budapest

17-23 luglio —> Wta 250 Palermo

23-29 luglio —> Wta 250 Amburgo

24-30 luglio —> Wta 250 Losanna

24-31 luglio —> Wta 250 Varsavia

31 luglio-6 agosto —> Wta 500 San José

31 luglio-6 agosto —> Wta 250 Praga

7-13 agosto —> Wta 1000 Montreal

14-20 agosto —> Wta 1000 Cincinnati

20-26 agosto —> Wta 250 Cleveland

20-26 agosto —> Wta 250 Granby

28 agosto-10 settembre —> US Open

Settembre-fine stagione —> TORNEI NON ANCORA UFFICIALIZZATI