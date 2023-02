Entry list Wta Miami 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 1000 di Miami 2023, che si gioca dal 21 marzo al 2 aprile in Florida sui campi di Miami Gardens. Come per qualsiasi torneo di questo livello, almeno ad un mese di distanza quasi tutte le giocatrici seguendo l’ordine di classifica risultano iscritte. Manca Simona Halep, sospesa per doping, Ajla Tomljanovic, che ha subito un interventi chirurgico ed infine Naomi Osaka per la sua gravidanza annunciata il mese scorso. Cinque le azzurre che hanno ottenuto l’accesso diretto al tabellone principale: Trevisan, Cocciaretto, Bronzetti, Paolini e Giorgi. Di seguito l’entry list completa del torneo 1000 di Miami.

ENTRY LIST WTA 1000 MIAMI 2023

1 Iga Swiatek 1

2 Aryna Sabalenka 2

3 Jessica Pegula 3

4 Ons Jabeur 4

5 Caroline Garcia 5

6 Coco Gauff 6

7 Maria Sakkari 7

8 Daria Kasatkina 8

9 Belinda Bencic 9

10 Elena Rybakina 10

11 Veronika Kudermetova 11

12 Beatriz Haddad Maia 12

13 Liudmila Samsonova 13

14 Victoria Azarenka 14

15 Petra Kvitova 15

16 Ekaterina Alexandrova 16

17 Karolina Pliskova 18

18 Paula Badosa 19

19 Jelena Ostapenko 20

20 Magda Linette 21

21 Shuai Zhang 22

22 Madison Keys 23

23 Qinwen Zheng 24

24 Martina Trevisan 25

25 Marie Bouzkova 26

26 Anett Kontaveit 27

27 Petra Martic 28

28 Anastasia Potapova 29

29 Barbora Krejcikova 30

30 Donna Vekic 31

31 Jil Teichmann 32

32 Anhelina Kalinina 33

Amanda Anisimova 35

Bianca Andreescu 36

Leylah Fernandez 37

Elise Mertens 38

Irina-Camelia Begu 39

Danielle Collins 40

Sloane Stephens 41

Lin Zhu 42

Aliaksandra Sasnovich 43

Bernarda Pera 44

Shelby Rogers 45

Yulia Putintseva 46

Katerina Siniakova 47

Kaia Kanepi 48

Lauren Davis 49

Linda Noskova 50

Alycia Parks 51

Linda Fruhvirtova 52

Mayar Sherif 53

Elisabetta Cocciaretto 54

Marta Kostyuk 55

Anna Kalinskaya 56

Claire Liu 57

Alison Riske-Amritraj 58

Alizé Cornet 60

Camila Osorio 61

Xiyu Wang 62

Danka Kovinic 63

Jasmine Paolini 64

Lucia Bronzetti 65

Xinyu Wang 67

Camila Giorgi 68

Jule Niemeier 69

Sorana Cirstea 70

Anna Blinkova 71

Tatjana Maria 72

Alison Van Uytvanck 73

Rebecca Marino 74

Ana Bogdan 75

Marketa Vondrousova 32 (SR)

Sofia Kenin 4 (SR)

Evgeniya Rodina 73 (SR)

Patricia Maria Tig 65 (SR)

ALTERNATES

1 Anna Bondar 76

2 Maryna Zanevska 78

3 Nuria Parrizas Diaz 79

4 Madison Brengle 80

5 Emma Raducanu 81

6 Tamara Korpatsch 82

7 Dalma Galfi 83

8 Kateryna Baindl 84

9 Taylor Townsend 84 (SR)

10 Viktorija Golubic 85