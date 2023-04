Entry list Internazionali d’Italia femminili Roma 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 1000 di Roma 2023, che si gioca dal 9 al 20 maggio sui campi in terra rossa della Capitale. Gli Internazionali BNL d’Italia si allargano e da quest’anno avranno in tabellone ben 96 giocatrici comprese wild card e qualificate. Questo sta anche a significare più giornate di gare, con il torneo che si svolgerà su due settimane tra tabellone di qualificazione e main draw. Tutte le big proveranno a preparare nel migliore dei modi il Roland Garros. Ammesse nel main draw in via diretta Trevisan, Giorgi, Cocciaretto e Paolini. Di seguito l’entry list completa del torneo.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST WTA 1000 ROMA 2023

1 F IGA SWIATEK POL 1

2 F ARYNA SABALENKA 2

3 F JESSICA PEGULA USA 3

4 F ONS JABEUR TUN 4

5 F SOFIA KENIN USA 4 SR

6 F CAROLINE GARCIA FRA 5

7 F COCO GAUFF USA 6

8 F ELENA RYBAKINA KAZ 7

9 F DARIA KASATKINA 8

10 F MARIA SAKKARI GRE 9

11 F PETRA KVITOVA CZE 10

12 F BELINDA BENCIC SUI 11

13 F BARBORA KREJCIKOVA CZE 12

14 F VERONIKA KUDERMETOVA 13

15 F BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 14

16 F LIUDMILA SAMSONOVA 15

17 F VICTORIA AZARENKA 16

18 F KAROLINA PLISKOVA CZE 17

19 F EKATERINA ALEXANDROVA 18

20 F MAGDA LINETTE POL 19

21 F MARTINA TREVISAN ITA 20

22 F MADISON KEYS USA 21

23 F ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 21 SR 1

24 F JELENA OSTAPENKO LAT 22

25 F DONNA VEKIC CRO 23

26 F ANASTASIA POTAPOVA 24

27 F QINWEN ZHENG CHN 25

28 F BIANCA ANDREESCU CAN 27

29 F ELINA SVITOLINA UKR 27 SR

30 F SHUAI ZHANG CHN 28

31 F ELISE MERTENS BEL 29

32 F JIL TEICHMANN SUI 30

33 F PAULA BADOSA ESP 31

34 F PETRA MARTIC CRO 32

35 F MARKETA VONDROUSOVA CZE 32 SR

36 F BERNARDA PERA USA 33

37 F MARIE BOUZKOVA CZE 34

38 F ANHELINA KALININA UKR 35

39 F IRINA-CAMELIA BEGU ROU 37

40 F MARTA KOSTYUK UKR 38

41 F DANIELLE COLLINS USA 39

42 F NADIA PODOROSKA ARG 39 SR

43 F BARBORA STRYCOVA CZE 39 SR

44 F SHELBY ROGERS USA 40

45 F SORANA CIRSTEA ROU 41

46 F LIN ZHU CHN 42

47 F CAMILA GIORGI ITA 43

48 F VARVARA GRACHEVA 44

49 F YULIA PUTINTSEVA KAZ 45

50 F KATERINA SINIAKOVA CZE 46

51 F AMANDA ANISIMOVA USA 47

52 F ALIAKSANDRA SASNOVICH 48

53 F SLOANE STEPHENS USA 49

54 F LEYLAH FERNANDEZ CAN 50

55 F ELISABETTA COCCIARETTO ITA 51

56 F KAROLINA MUCHOVA CZE 52

57 A LINDA NOSKOVA CZE 53

58 F XIYU WANG CHN 54

59 F ALYCIA PARKS USA 55

60 F CLAIRE LIU USA 56

61 F LAUREN DAVIS USA 57

62 F ANA BOGDAN ROU 58

63 F LINDA FRUHVIRTOVA CZE 59

64 F XINYU WANG CHN 60

65 F MAYAR SHERIF EGY 61

66 F ANNA KALINSKAYA 62

67 F ANNA BLINKOVA 63

68 F KAIA KANEPI EST 64

69 F JULE NIEMEIER GER 65

70 A PATRICIA MARIA TIG ROU 65 SR

71 F JASMINE PAOLINI ITA 66

72 F CATY MCNALLY USA 67

73 F EMMA RADUCANU GBR 68

74 F ANETT KONTAVEIT EST 69

75 F ALIZÉ CORNET FRA 70

ALTERNATES

1 F TATJANA MARIA GER 71

2 F LESIA TSURENKO UKR 72

3 F DANKA KOVINIC MNE 73

4 F REBECCA PETERSON SWE 74

5 F KATIE VOLYNETS USA 75

6 F MARYNA ZANEVSKA BEL 76

7 F CRISTINA BUCSA ESP 77

8 F JULIA GRABHER AUT 78

9 F LUCIA BRONZETTI ITA 79

10 F NURIA PARRIZAS DIAZ ESP 80

11 F REBECCA MARINO CAN 81

12 F ALISON RISKE-AMRITRAJ USA 83

13 F KATERYNA BAINDL UKR 84

14 F SARA ERRANI ITA 85

15 F YSALINE BONAVENTURE BEL 86