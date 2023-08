Entry list Wta Guangzhou 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Guangzhou 2023. Si gioca dal 18 al 23 settembre in Cina, che torna a ospitare tornei del circuito. Campo partecipanti piuttosto scarno, con poche top-50 al via e nessuna top-20, almeno in attesa delle wild card da annunciare. Al via un’unica azzurra, ossia Lucia Bronzetti, che ha preferito l’Asia al Centroamerica. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Guagzhou.

ENTRY LIST WTA 250 GUANGZHOU 2023

1 Magda Linette (POL)

2 Sorana Cirstea (ROU)

3 Lin Zhu (CHN)

4 Tatjana Maria (GER)

5 Linda Fruhvirtova (CZE)

6 Xinyu Wang (CHN)

7 Katie Boulter (GBR)

8 Nadia Podoroska (ARG)

Diane Parry (FRA)

Rebeka Masarova (ESP)

Tamara Korpatsch (GER)

Yulia Putintseva (KAZ)

Claire Liu (USA)

Lucia Bronzetti (ITA)

Kateryna Baindl (UKR)

Xiyu Wang (CHN)

Diana Shnaidr (RUS)

Anna Kalinskaya (RUS)

Anna-Lena Friedsam (GER)

Jule Niemeier (GER)

Daria Saville (AUS) SR

ALTERNATES

1 Clara Tauson (DEN)

2 Rebecca Peterson (SWE)

3 Jodie Burrage (GBR)

4 Greet Minnen (BEL)

5 Margarita Betova (RUS)