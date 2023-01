Entry list Wta Austin 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Austin 2023. Si gioca dal 27 febbraio al 5 marzo sul veloce outdoor della città texana. Livello medio che lascia un po’ a desidere, ma c’era da aspettarselo considerando che la maggior parte delle top players giocheranno nelle due settimane precedenti in Medio Oriente e poi avranno i due 1000 di Indian Wells e Miami da disputare. Questo nuovo torneo texano potrà essere un’ottima occasione per far punti per giocatrici fuori dalle top-20. Tra queste anche la nostra Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Austin.

ENTRY LIST WTA 250 AUSTIN 2023

1 Magda Linette 22

2 Shuai Zhang 23

3 Anhelina Kalinina 31

4 Sloane Stephens 39

5 Danielle Collins 40

6 Anastasia Potapova 43

7 Lauren Davis 48

8 Anna Kalinskaya 53

Alison Riske-Amritraj 55

Marta Kostyuk 60

Anna Blinkova 64

Jasmine Paolini 66

Danka Kovinic 67

Alison Van Uytvanck 76

Emma Raducanu 77

Alycia Parks 79

Madison Brengle 80

Varvara Gracheva 83

Viktorija Golubic 85

Caty Mcnally 90

Taylor Townsend 84 (SR)

ALTERNATES

1 Dalma Galfi 91

2 Katie Volynets 96

3 Kaja Juvan 98

4 Rebeka Masarova 100

5 Magdalena Frech 101

6 Leolia Jeanjean 102

7 Dayana Yastremska 103

8 Harriet Dart 104 1

9 Laura Pigossi 110 1

10 Reka Luca Jani 111