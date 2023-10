Wta Elite Trophy Zhuhai 2023, il sorteggio dei quattro gironi: Krejcikova e Keys le prime due teste di serie

Sono stati sorteggiati i gironi che vanno a comporre la fase del Round Robin per il Wta Elite Trophy 2023 di Zhuhai. A distanza di quattro anni dall’ultima edizione si torna a disputare questo torneo dedicato prevalentemente alle giocatrici a partire dalla n°10 del ranking Wta in poi. Infatti la giocatrice con classifica più alta è Barbora Krejcikova, oggi proprio n°10 della classifica, seguita da Madison Keys, Jelena Ostapenko e Liudmila Samsonova. Le uniche top-20 assenti sono Petra Kvitova e Belinda Bencic, mentre la wild card è andata a Lin Zhu, che sarà la seconda cinese al via insieme a Qinwen Zheng.

ROUND ROBIN

GRUPPO AZALEA

(1) Barbora Krejcikova (CZE)

(6) Daria Kasatkina (RUS)

(11) Magda Linette (POL)

GRUPPO CAMELLIA

(2) Madison Keys (USA)

(8) Beatriz Haddad Maia (BRA)

(9) Caroline Garcia (FRA)

GRUPPO ORCHID

(3) Jelena Ostapenko (LAT)

(7) Qinwen Zheng (CHN)

(10) Donna Vekic (CRO)

GRUPPO ROSE

(4) Liudmila Samsonova (RUS)

(5) Verokina Kudermetova (RUS)

(12) Lin Zhu (CHN)