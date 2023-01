Entry list Wta Merida 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Merida 2023. Si gioca dal 20 al 26 febbraio sul veloce all’aperto della città messicana. Nuovo torneo che entra in calendario e va ad aggiungersi a quello di Monterrey della settimana successiva, creando così una trasferta favorevole a livello di spostamenti per le giocatrici. Ovviamente l’evento paga la concomitanza con il ricchissimo 1000 di Dubai, quindi solo una top-40 ha scelto di andare in Messico, ed è Sloane Stephens. I motivi d’interesse però ci sono tutti, soprattutto per noi italiani, dato che Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi saranno al via. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 1000 di Dubai.

ENTRY LIST WTA 250 MERIDA 2023

1 Sloane Stephens 36

2 Magda Linette 45

3 Katerina Siniakova 46

4 Elisabetta Cocciaretto 48

5 Alison Riske-Amritraj 49

6 Lucia Bronzetti 52

7 Xiyu Wang 53

8 Mayar Sherif 54

Donna Vekic 64

Jule Niemeier 69

Camila Giorgi 70

Tatjana Maria 71

Nuria Parrizas Diaz 75

Alycia Parks 78

Xinyu Wang 79

Anna Bondar 81

Viktorija Golubic 83

Camila Osorio 84

Lin Zhu 87

Dalma Galfi 88

Nadia Podoroska 39 (SR)

ALTERNATES

1 Panna Udvardy 89

2 Ysaline Bonaventure 90

3 Viktoriya Tomova 91

4 Rebeka Masarova 93

5 Caty Mcnally 94

6 Kateryna Baindl 95

7 Harriet Dart 96

8 Varvara Gracheva 97

9 Tamara Zidansek 98

10 Kaja Juvan 104