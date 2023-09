Entry list Wta Hong Kong 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Hong Kong 2023. Si gioca dal 9 al 15 ottobre sui campi veloci della città asiatica. Beatriz Haddad Maia è l’unica top-20 ad aver scelto questo evento in una settimana in cui i sono ben tre tornei femminili in calendario. Al via dovrebbe esserci anche la nostra Martina Trevisan, ammessa direttamente in main draw. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Hong Kong

ENTRY LIST WTA 250 HONG KONG 2023

1. Haddad Maia, Beatriz BRA 20

2. Azarenka, Victoria 23

3. Potapova, Anastasia 27

4. Mertens, Elise BEL 29

5. Sherif, Mayar EGY 32

6. Stephens, Sloane USA 36

7. Blinkova, Anna 38

8. Wang, Xinyu CHN 39

9. Noskova, Linda CZE 41

10. Gracheva, Varvara FRA 42

11. Stearns, Peyton USA 44

12. Kostyuk, Marta UKR 45

13. Sorribes Tormo, Sara ESP 51

14. Trevisan, Martina ITA 53

15. Andreeva, Mirra 57

16. Avanesyan, Elina 63

17. Frech, Magdalena POL 67

18. Fruhvirtova, Linda CZE 68

19. Fernandez, Leylah CAN 74

20. Rakhimova, Kamilla 76

21. Bucsa, Cristina ESP 79

22. Pavlyuchenkova, Anastasia 82