Entry list Wta Strasburgo 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Strasburgo 2023. Si gioca dal 21 al 27 maggio sui campi in terra rossa della cittadina francese. Evento che precede di pochi giorni l’inizio del Roland Garros, quindi, come da tradizione, molte big decidono di allenarsi piuttosto che competere. La testa di serie numero uno sarà la brasiliana Beatriz Haddad Maia, seguita dalla ceca Karolina Pliskova. Per i colori azzurri, ai nastri di partenza Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa.

ENTRY LIST WTA 250 STRASBURGO 2023

1 Beatriz Haddad Maia 14

2 Karolina Pliskova 15

3 Magda Linette 19

4 Shuai Zhang 28

5 Elise Mertens 29

6 Jil Teichmann 30

7 Bernarda Pera 32

8 Alenina Kalinina 34

Marta Kostyuk 36

Lin Zhu 39

Varvara Gracheva 43

Sorana Cirstea 44

Amanda Anisimova 46

Lauren Davis 54

Daria Saville 54 (PR)

Xinyu Wang 60

Ana Bogdan 61

Anna Kalinskaya 62

Kaia Kanepi 63

Ana Blinkova 64

Xiyu Wang 65

Patricia Maria Tig 65 (PR)

Jasmine Paolini 68

Alize Cornet 71

ALTERNATES

1 Maryna Zanevska 75

2 Marketa Vondrousova 80