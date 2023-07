Entry list Wta Praga 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Praga 2023. Si gioca dal 31 luglio al 6 agosto sui campi in cemento outdoor della capitale ceca. Ultimo torneo europeo prima di trasferirsi oltreoceano per coloro che prenderanno parte ai due 1000 nordamericani d’agosto. Tantissime le ceche che proveranno a trionfare in patria, guidate da Barbora Krejcikova. Al via anche la nostra Sara Errani. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Praga.

ENTRY LIST WTA 250 PRAGA 2023

1. Barbora Krejčíková (CZE, 11.)

2. Marie Bouzková (CZE, 33.)

3. Lin Zhu (CHN, 34.)

4. Shuai Zhang (CHN, 38.)

5. Linda Nosková (CZE, 45.)

6. Tatjana Maria (GER, 62.)

7. Xiyu Wang (CHN, 65.)

8. Rebeka Masarová (ESP, 66.)

9. Aljaksandra Sasnovich (69.)

10. Xinyu Wang (CHN, 73.)

11. Alizé Cornet (FRA, 74.)

12. Anna Karolína Schmiedlová (SVK, 77.)

13. Sara Errani (ITA, 79.)

14. Kateryna Bajnd (UKR, 85.)

15. Clara Tauson (DEN, 92.)

16. Viktorija Tomova (BUL, 99.)

17. Barbora Strýcová (CZE, 623.) SR

18. Jaqueline Cristian (ROU, 133.) SR

19. Evgeniya Rodina (291.) SR

20. Kristína Kučová (SVK, 490) SR

21. Patricia Maria Tig (ROU, 717.) SR

ALTERNATES