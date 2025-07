A dieci giorni dall’inizio del raduno, Tudor saluta un altro giocatore della Juventus: tre italiane sulle sue tracce.

Manca sempre meno all’avvio della nuova stagione della Juventus per la quale, sebbene restino ancora dei nodi da sciogliere, si respira voglia di positività. L’organico dirigenziale non è ancora al completo, così come la squadra alle dipende di Igor Tudor, che è pronto ad alcuni cambiamenti rispetto a quanto visto negli Stati Uniti.

La priorità, certamente, resta il mercato in entrata. Ma anche in uscita si registrano movimenti interessanti, uno dei quali è ormai giunto a un trivio decisivo: ecco di cosa si tratta.

Rugani ai titoli di coda con la Juventus: tre club lo inseguono

Ritornato alla Vecchia Signora dopo il prestito annuale all’Ajax (con cui ha sfiorato la conquista del titolo), Daniele Rugani sembrerebbe essere ancora fuori dai piani del tecnico croato. Lo ha dimostrato anche l’impiego nel Mondiale per Club, decisamente basso rispetto alle aspettative.

Come riportato da Calciomercato.it, la società bianconera starebbe valutando la prossima destinazione del suo numero 24. All’orizzonte ben tre squadre italiane pronte a duellare pur di accaparrarsi il difensore centrale, ovvero Bologna, Sassuolo e Genoa.

Dopo le continue difficoltà del reparto difensivo, sembrava essere tornato il momento di Rugani di prestare il suo contributo alla causa bianconera. Al momento, però, resta più probabile che il suo futuro continui lontano da Torino.