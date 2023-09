Entry list Wta Pechino 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 1000 di Pechino 2023. Si gioca dal 30 settembre all’8 ottobre sui campi veloci della città cinese. Ci sono tutte, ma davvero tutte le big per questo ritorno in Cina per il 1000 di Pechino a distanza di quattro anno. Tutte le prime 10, così come le 20 e le 30. Delle prime 46 giocatrici al mondo l’unica assente è Danielle Collins. Sono riuscite ad entrare direttamente in tabellone anche Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 1000 di Pechino.

ENTRY LIST WTA 1000 PECHINO 2023

1 Iga Swiatek

2 Aryna Sabalenka

3 Jessica Pegula

4 Elena Rybakina

5 Ons Jabeur

6 Coco Gauff

7 Caroline Garcia

8 Maria Sakkari

9 Marketa Vondrousova

10 Karolina Muchova

11 Petra Kvitova

12 Barbora Krejcikova

13 Belinda Bencic

14 Daria Kasatkina

15 Liudmila Samsonova

16 Veronika Kudermetova

Madison Keys

Victoria Azarenka

Beatriz Haddad Maia

Ekaterina Alexandrova

Jelena Ostapenko

Donna Vekic

Qinwen Zheng

Magda Linette

Karolina Pliskova

Elina Svitolina

Anastasia Potapova

Anhelina Kalinina

Elisabetta Cocciaretto

Sorana Cirstea

Marie Bouzkova

Elise Mertens

Mayar Sherif

Jasmine Paolini

Sloane Stephens

Petra Martic

Anna Blinkova

Marta Kostyuk

Varvara Gracheva

Alycia Parks

Irina-Camelia Begu

Lin Zhu

Arantxa Rus

Lesia Tsurenko

Jennifer Brady (SR)

Anastasia Pavlyuchenkova