Tra le pieghe di un mercato estivo già caldissimo, il nome di Gianluigi Donnarumma continua a catalizzare attenzioni e riflessioni.

L’estremo difensore italiano, protagonista assoluto della cavalcata del Paris Saint-Germain in Champions League, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club francese, in scadenza il 30 giugno 2026. Le sue prestazioni – decisive soprattutto nel doppio confronto con l’Arsenal e nella lotteria dei rigori ad Anfield contro il Liverpool – hanno rinverdito le memorie di Euro 2021, confermandolo come uno dei portieri più forti del pianeta. Ma nonostante il rendimento straordinario, il futuro resta avvolto nel dubbio. Secondo quanto trapelato negli ultimi mesi, il PSG vorrebbe trattenere Donnarumma a lungo, ma la trattativa per il rinnovo procede a rilento. L’agente del giocatore, Enzo Raiola, ha rassicurato sulla volontà di trovare un’intesa: “Una trattativa così lunga non è strana quando si parla del miglior portiere al mondo. Siamo ottimisti, il PSG è un grande club. Lasciamo passare queste ultime partite della stagione e poi cercheremo di trovare un accordo in tempi ragionevoli”.

Ma le parole del diretto interessato dopo la vittoria in Champions non hanno dissipato i dubbi: “Non so quale sarà il mio futuro…”. Un’apertura che ha riacceso l’interesse di tre top club di Premier League: Manchester United, Chelsea e Manchester City. Tutte e tre osservano con attenzione gli sviluppi, pronte a inserirsi nel caso in cui il rinnovo con il PSG dovesse saltare. Donnarumma, che comunque sogna di tornare un giorno in Italia, è intrigato da una possibile esperienza in Inghilterra e il grave infortunio occorso ad Onana potrebbe cambiare le cose.

Infortunio per Onana, lo United accelera per Donnarumma

Nel frattempo, la situazione di André Onana ha improvvisamente accelerato i ragionamenti in casa Manchester United. Il portiere camerunese, reduce da due stagioni altalenanti con i Red Devils, ha rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale che lo costringerà ai box per almeno sei settimane. Un contrattempo che lo terrà lontano dal campo durante l’intera tournée americana e che mette a serio rischio la sua presenza per l’esordio stagionale in Premier League contro l’Arsenal, previsto per il 17 agosto. Una tegola pesante per Ruben Amorim, che potrebbe trovarsi a iniziare la stagione senza il proprio numero uno.

Da qui l’idea di affondare il colpo proprio su Donnarumma: il portiere del PSG, con un contratto in bilico e un futuro ancora incerto, rappresenta l’obiettivo ideale per un club che non può permettersi buchi tra i pali. L’interesse dello United è concreto e la situazione di Onana potrebbe spingere la dirigenza a rompere gli indugi. Donnarumma, dal canto suo, osserva e riflette. L’occasione di approdare in Premier League – in uno dei club più prestigiosi del mondo – potrebbe rappresentare uno stimolo decisivo per una scelta che cambierebbe la sua carriera. Il PSG farà di tutto per trattenerlo, ma intanto a Manchester le porte restano più che aperte, con tutte le dovute considerazioni in merito all’alto ingaggio che Gigio percepisce attualmente in Francia.