Entry list Wta Cluj-Napoca 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2023. Si gioca dal 16 al 23 ottobre sui campi veloci indoor della città romena. Caroline Garcia, appena uscita dalla top-10, prova a conquistare punti utili per la sua classifica in un torneo che vede al via solo lei come top-20. Presente anche Donna Vekic, così come sono diverse le tenniste di casa. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca.

ENTRY LIST WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2023

1 Caroline Garcia

2 Donna Vekic

3 Sorana Cirstea

4 Anhelina Kalinina

5 Karolina Pliskova

6 Alycia Parks

7 Rebeka Masarova

8 Greet Minnen

Yanina Wickmayer

Ana Bogdan

Clara Tauson

Tamara Korpatsch

Anastasia Pavlyuchenkova

Viktorija Tomova

Katerina Baindl

Jodie Burrage

Dayana Yastremska

Anna Bondar

Jacquelin Cristian

Anna-Lena Friedsam

Eva Lys

Celine Naef

Patricia Tig