Il Chelsea di Maresca batte a sorpresa il Paris Saint Germain e vince la prima edizione del Mondiale per Club.

C’era tanta attesa per la finale del Mondiale per Club. Dopo l’ottimo percorso nel torneo, Paris Saint Germain e Chelsea si sono scontrate nella finale della prima edizione del torneo, in cui si affrontano le migliori squadre al mondo. I francesi, in un grandissimo periodo di forma, hanno raggiunto la finale dopo aver battuto consecutivamente Bayern Monaco e Real Madrid, segnando 6 gol e subendone 0.

Cammino meno ostico, almeno sulla carta, per i Blues, che hanno battuto Benfica, Palmeiras e Fluminense. Tante emozioni e tanta competitività, in questo torneo che è giunto alla sua fase finale.

Mondiale per Club, netto successo del Chelsea che vince il torneo

Una vittoria tanto sorprendente quanto netta per i Blues, che battono la corazzata Paris Saint Germain con una partita di altissimo livello. Protagonista tutta la squadra, autrice di una prestazione autorevole, ma in particolar modo Cole Palmer, MVP della sfida.

Nella prima parte del match a sorpresa, è il Chelsea a dominare. Recuperi lampo, gestione del pallone e occasioni per gli inglesi, che non permettono ai parigini di proporre il gioco che ha contraddistinto questa annata e questo torneo. Londinesi che vanno anche vicino al vantaggio con Cole Palmer, che col sinistro sfiora il palo.

La reazione del PSG arriva, con una doppia occasione sui piedi di Doué, che sciupa entrambe le chance. Per i francesi non è, però, serata: magnifico uno-due targato Cole Palmer in appena 8′, che fanno volare i londinesi sul doppio vantaggio. L’inglese fa due gol fotocopia, mettendo a segno due tiri precisi all’angolino, dove Donnarumma non poteva far nulla.

Sul finire del primo tempo arriva il clamoroso 3-0, con Malo Gusto che serve in area Joao Pedro che con un sensazionale pallonetto batte Donnarumma per un inaspettato 3-0. Nel secondo tempo tanta tensione, con il Chelsea che controlla il risultato causando l’ira degli avversari. Protagonisti anche i portieri, con meravigliose parata sia di Sanchez sia di Donnarumma.

Nel finale prima Delap si ‘mangia’ la possibilità di un clamoroso 4-0, poi Joao Neves reagisce a un contrasto di Cucurella tirandogli i capelli, ricevendo il cartellino rosso. Poi gestione del vantaggio, ancor più facile in vantaggio numerico, e poco altro. Il Chelsea batte un PSG che sembrava, invincibile con un netto 3-0 e vince la prima edizione del Mondiale per Club.