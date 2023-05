Entry list Wta Birmingham 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Birmingham 2023. Si gioca dal 19 al 25 giugno sull’erba della città britannica. Ottimo livello di partecipazione, come un po’ in tutti i tornei della stagione erbivora inglese. Sono ben tre le azzurre al via: Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Diverse anche le top-20 al via, con Barbora Krejcikova a spiccare su tutte. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Birmingham

ENTRY LIST WTA 250 BIRMINGHAM 2023

1 Barbora Krejcikova (CZE) 13

2 Beatriz Haddad Maia (BRA) 14

3 Jelena Ostapenko (LAT) 17

4 Madison Keys (USA) 20

5 Magda Linette (POL) 21

6 Anastasia Potapova 24

7 Anhelina Kalinina (UKR) 25

8 Elise Mertens (BEL) 28

Shuai Zhang (CHN) 30

Sorana Cirstea (ROU) 31

Marie Bouzkova (CZE) 32

Camila Giorgi (ITA) 36

Bernarda Pera (USA) 38

Marta Kostyuk (UKR) 39

Barbora Strycova (CZE) 39 (SR)

Lin Zhu (CHN) 40

Elisabetta Cocciaretto (ITA) 43

Ajla Tomljanovic (AUS) 46

Linda Noskova (CZE) 48

Alycia Parks (USA) 49

Jasmine Paolini (ITA) 52

ALTERNATES