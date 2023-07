Entry list Wta Cleveland 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Cleveland 2023. Si gioca dal 20 al 26 agosto sui campi in cemento outdoor della città statunitense. Tante le big protagoniste in Ohio nella settimana che precede gli US Open, ultimo slam della stagione. A guidare il seeding è la ceca Barbora Krejcikova, seguita dalle russe Liudmila Samsonova ed Ekaterina Alexandrova. Due le tenniste azzurre ammesse direttamente nel tabellone principale. Si tratta di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Cleveland.

ENTRY LIST WTA 250 CLEVELAND 2023

1 Barbora Krejcikova 12

2 Liudmila Samsonova 17

3 Ekaterina Alexandrova 21

4 Anhelina Kalinina 28

5 Mayar Sherif 31

6 Paula Badosa 33

7 Katerina Siniakova 36

8 Anna Blinkova 37

Lin Zhu 38

Ana Bogdan 39

Sloane Stephens 40

Irina-Camelia Begu 41

Elisabetta Cocciaretto 42

Varvara Gracheva 43

Shuai Zhang 45

Jasmine Paolini 47

Lauren Davis 52

Emma Navarro 53

Linda Fruhvirtova 55

Peyton Stearns 57