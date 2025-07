I Mondiali di pallanuoto procedono spediti e l’Italia ha già dato spettacolo: partita incredibile contro la Serbia, i quarti si avvicinano.

L’Italia, ai Mondiali di pallanuoto, è riuscita a battere una delle squadre ovviamente più temute: stiamo parlando della Serbia che ha vinto tre ori olimpici di fila e che è campione olimpica in carica. Il tutto è successo nel corso della seconda partita del girone ai rigori.

Il Settebello aveva già vinto all’esordio contro la Romania (17-5) e ha vinto anche la seconda gara contro la Serbia ma solamente ai rigori visto che si è fatta raggiungere, al fotofinish, sul risultato di 13-13.

Mondiali di pallanuoto: il Settebello batte la Serbia e vola nel gruppo

L’Italia ha messo a segno quattro rigori su cinque, gli avversari tre su cinque. In questo modo il Settebello a quota 5 punti nel gruppo e ha quasi messo in cassaforte i quarti della competizione.

La prossima e ultima sfida nel gruppo e quindi in questa fase della competizione, l’Italia dovrà affrontarla mercoledì 16 luglio. Se la vedrà con il Sudafrica e proverà a c’entrare il terzo successo consecutivo per imporsi ancora di più in questi Mondiali del 2025.