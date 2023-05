Entry list Wimbledon 2023 femminile: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list femminile di Wimbledon 2023, terzo appuntamento slam della stagione, in programma dal 3 al 16 luglio. Con l’eccezione di Simona Halep – sempre ferma a causa dei guai relativi al doping – ci sono tutte le big in questa entry list d’apertura. Elena Rybakina vuole confermarsi dopo l’incredibile exploit dello scorso anno, e a differenza di altre sue colleghe del passato non è rimasto isolato. Anzi, da quel momento la kazaka è cresciuta sempre più, diventando una delle tre migliori giocatrici del mondo in questo 2023. Numerosa la pattuglia italiana: Trevisan, Giorgi, Cocciaretto, Paolini, Errani, Bronzetti e Stefanini che è fuori di poche posizioni. Di seguito l’entry list completa di Wimbledon femminile 2023.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST WIMBLEDON FEMMINILE 2023

1 SWIATEK, Iga (POL)

2 SABALENKA, Aryna

3 PEGULA, Jessica (USA)

4 RYBAKINA, Elena (KAZ)

5 GARCIA, Caroline (FRA)

6 GAUFF, Coco (USA)

7 JABEUR, Ons (TUN)

8 SAKKARI, Maria (GRE)

9 KASATKINA, Daria

10 KVITOVA, Petra (CZE)

11 KUDERMETOVA, Veronika

12 BENCIC, Belinda (SUI)

13 KREJCIKOVA, Barbora (CZE)

14 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA)

15 SAMSONOVA, Liudmila

16 PLISKOVA, Karolina (CZE)

17 OSTAPENKO, Jelena (LAT)

18 AZARENKA, Victoria

19 ZHENG, Qinwen (CHN)

20 KEYS, Madison (USA)

21 LINETTE, Magda (POL)

22 VEKIC, Donna (CRO)

23 ALEXANDROVA, Ekaterina

24 POTAPOVA, Anastasia

25 KALININA, Anhelina (UKR)

26 TREVISAN, Martina (ITA)

27 BEGU, Irina-Camelia (ROU)

28 MERTENS, Elise (BEL)

29 BADOSA, Paula (ESP)

30 ZHANG, Shuai (CHN)

31 CIRSTEA, Sorana (ROU)

32 BOUZKOVA, Marie (CZE)

33 ROGERS, Shelby (USA)

34 STEPHENS, Sloane (USA)

35 GIORGI, Camila (ITA)

36 MARTIC, Petra (CRO)

37 PERA, Bernarda (USA)

38 KOSTYUK, Marta (UKR)

39 STRYCOVA, Barbora (CZE) SR

40 ZHU, Lin (CHN)

41 ANDREESCU, Bianca (CAN)

42 MUCHOVA, Karolina (CZE)

43 COCCIARETTO, Elisabetta (ITA)

44 GRACHEVA, Varvara

45 COLLINS, Danielle (USA)

46 TOMLJANOVIC, Ajla (AUS)

47 SINIAKOVA, Katerina (CZE)

48 NOSKOVA, Linda (CZE)

49 PARKS, Alycia (USA)

50 SASNOVICH, Aliaksandra

51 FERNANDEZ, Leylah (CAN)

52 PAOLINI, Jasmine (ITA)

53 KALINSKAYA, Anna

54 MCNALLY, Caty (USA)

55 SAVILLE, Daria (AUS) SR

56 SHERIF, Mayar (EGY)

57 FRUHVIRTOVA, Linda (CZE)

58 VONDROUSOVA, Marketa (CZE)

59 DAVIS, Lauren (USA)

60 CORNET, Alize (FRA)

61 BOGDAN, Ana (ROU)

62 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ)

63 WANG, Xiyu (CHN)

64 TSURENKO, Lisia (UKR)

65 MARIA, Tatjana (GER)

66 KOVINIC, Danka (MNE)

67 CRISTIAN, Jaqueline (ROU) SR

68 BLINKOVA, Anna

69 BUCSA, Cristina (ESP)

70 MASAROVA, Rebeka (ESP)

71 SORRIBES TORMO, Sara (ESP) SR

72 STEARNS, Peyton (USA)

73 ERRANI, Sara (ITA)

74 TOMOVA, Viktoriya (BUL)

75 NIEMEIER, Jule (GER)

76 KONTAVEIT, Anett (EST)

77 GRABHER, Julia (AUT)

78 TEICHMANN, Jil (SUI)

79 KANEPI, Kaia (EST)

80 PARRY, Diane (FRA)

81 WANG, Xinyu (CHN)

82 MARINO, Rebecca (CAN)

83 BAINDL, Kateryna (UKR)

84 BONAVENTURE, Ysaline (BEL)

85 NAVARRO, Emma (USA)

86 RISKE-AMRITRAJ, Alison (USA)

87 OSORIO, Camila (COL)

88 RAKHIMOVA, Kamilla

89 PETERSON, Rebecca (SWE)

90 FRECH, Magdalena (POL)

91 ZANEVSKA, Maryna (BEL)

92 VOLYNETS, Katie (USA)

93 MARTINCOVA, Tereza (CZE)

94 FRIEDSAM, Anna-Lena (GER)

95 PARRIZAS DIAZ, Nuria (ESP)

96 BRENGLE, Madison (USA)

97 UDVARDY, Panna (HUN)

98 GALFI, Dalma (HUN)

99 SCHMIEDLOVA, Anna Karolina (SVK)

100 DOLEHIDE, Caroline (USA)

101 LIU, Claire (USA)

102 BETOVA, Margarita SR

103 PODOROSKA, Nadia (ARG)

102 BRONZETTI, Lucia (ITA)

ALTERNATES

1 BONDAR, Anna (HUN)

2 ZVONAREVA, Vera SR

3 DANILOVIC, Olga (SRB)

4 STEFANINI, Lucrezia (ITA)

5 RADUCANU, Emma (GBR)

6 HSIEH, Su-Wei (TPE) SR

7 SHNAIDER, Diana

8 TOWNSEND, Taylor (USA)

9 BURRAGE, Jodie (GBR)

10 ZIDANSEK, Tamara (SLO)