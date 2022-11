Il calendario completo della nuova stagione Atp, per quanto concerne l’annata 2023. Di seguito tutte le informazioni utili. Come grande novità di questo nuovo ciclo del tennis maschile vi è il prolungamento degli Internazionali BNL d’Italia, affascinante e storico evento in quel di Roma, il quale si svolgerà nell’arco di 12 giorni totali durante il mese di maggio.

Importantissimi e ambiti anche i soliti quattro Slam che caratterizzano il circuito maggiore, ossia Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open, rigorosamente in ordine di disputa dei tornei. Tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e il rientrante Roger Federer, famelici di record e inarrestabili se in buono stato di forma, attenzione alla nuova guardia che ha tanta voglia di sgretolare un dominio oramai iconico; oltre Daniil Medvedev e Dominic Thiem, quest’ultimo al rientro dopo un grave infortunio, già campioni Slam, alla ricerca di grandi trionfi a questo livello anche Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Riflettori inoltre sul gioiellino Carlos Alcaraz, così come sugli azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner su tutti. Sarà un’altra stagione ricca di emozioni e sorprese; ecco tutti gli appuntamenti del calendario Atp 2023.

Clicca qui per il calendario Atp 2022

CALENDARIO ATP 2023

29 dicembre-8 gennaio —> United Cup

2-8 gennaio —> Atp 250 Pune

9-15 gennaio —> Atp 250 Adelaide

9-15 gennaio —> Atp 250 Auckland

16-29 gennaio —> Australian Open

6-12 febbraio —> Atp 250 Montpellier

6-12 febbraio —> Atp 250 Cordoba

6-12 febbraio —> Atp 250 Dallas

13-19 febbraio —> Atp 500 Rotterdam

13-19 febbraio —> Atp 500 Buenos Aires

13-19 febbraio —> Atp 250 Delray Beach

20-26 febbraio —> Atp 500 Rio de Janeiro

20-26 febbraio —> Atp 250 Marsiglia

20-26 febbraio —> Atp 250 Doha

27 febbraio-5 marzo —> Atp 500 Acapulco

27 febbraio-5 marzo —> Atp 500 Dubai

27 febbraio-5 marzo —> Atp 250 Santiago

8-19 marzo —> Masters 1000 Indian Wells

22 marzo-5 aprile —> Masters 1000 Miami

3-9 aprile —> Atp 250 Houston

3-9 aprile —> Atp 250 Marrakech

3-9 aprile —> Atp 250 Estoril

9-16 aprile —> Masters 1000 Montecarlo

19-25 aprile —> Atp 500 Barcellona

19-25 aprile —> Atp 250 Banja Luka

19-25 aprile —> Atp 250 Monaco di Baviera

26 aprile-7 maggio —> Masters 1000 Madrid

10-21 maggio —> Masters 1000 Roma (Internazionali BNL d’Italia). Clicca qui per le informazioni sul nuovo format

21-27 maggio —> Atp 250 Ginevra

21-27 maggio —> Atp 250 Lione

28 maggio-11 giugno —> Roland Garros

12-18 giugno —> Atp 250 ‘s-Hertogenbosch

12-18 giugno —> Atp 250 Stoccarda

19-25 giugno —> Atp 500 Halle

19-25 giugno —> Atp 500 Queen’s

25 giugno-1 luglio —> Atp 250 Maiorca

26 giugno-2 luglio —> Atp 250 Eastbourne

3-16 luglio —> Wimbledon

17-23 luglio —> Atp 250 Bastad

17-23 luglio —> Atp 250 Newport

17-23 luglio —> Atp 250 Gstaad

24-30 luglio —> Atp 500 Amburgo

24-30 luglio —> Atp 250 Umago

24-30 luglio —> Atp 250 Atlanta

31 luglio-5 agosto Atp 500 Washington

31 luglio-5 agosto —> Atp 250 Kitzbuhel

31 luglio- 5 agosto —> Atp 250 Los Cabos

7-13 agosto —> Masters 1000 Toronto

13-19 agosto —> Masters 1000 Cincinnati

20-26 agosto —> Atp 250 Winston-Salem

28 agosto-10 settembre —> Us Open

20-26 settembre —> Atp 250 Chengdu

20-26 settembre —> Atp 250 Zhuhai

22-24 settembre —> Laver Cup

28 settembre-3 ottobre —> Atp 500 Beijing

28 settembre-3 ottobre —> Atp 250 Astana

4-15 ottobre —> Masters 1000 Shanghai

16-22 ottobre —> Atp 500 Tokyo

16-22 ottobre —> Atp 250 Anversa

16-22 ottobre —> Atp 250 Mosca

23-29 ottobre —> Atp 500 Basilea

23-29 ottobre —> Atp 500 Vienna

30 ottobre-10 novembre —> Masters 1000 Parigi-Bercy

5 0ttobre-11 novembre —> Atp 250 Metz

5 ottobre-11 novembre —> Atp 250 Stoccolma

31 ottobre-6 novembre —> Masters 1000 Parigi-Bercy

12-16 novembre —> Next Gen Atp Finals

12-19 novembre —> Atp Finals