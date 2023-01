Entry list Wta Monterrey 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Monterrey 2023. Si gioca dal 27 febbraio al 5 marzo sul veloce outdoor della città messicana. Prosegue la trasferta messicana e dopo Merida sarà il turno di Monterrey, con un campo partecipanti – come prevedibile – molto simile. Caroline Garcia e Beatriz Haddad Maia sono le uniche due top-30 in tabellone, ma gli occhi saranno soprattutto per le tre azzurre impegnate: Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Camila Giorig. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Monterrey.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST WTA 250 MONTERREY 2023

1 Caroline Garcia 5

2 Beatriz Haddad Maia 14

3 Elise Mertens 32

4 Donna Vekic 33

5 Katerina Siniakova 46

6 Elisabetta Cocciaretto 49

7 Mayar Sherif 50

8 Lin Zhu 54

Xiyu Wang 59

Lucia Bronzetti 62

Tatjana Maria 63

Camila Giorgi 69

Rebecca Marino 70

Jule Niemeier 71

Anna Bondar 72

Camila Osorio 73

Nuria Parrizas Diaz 75

Xinyu Wang 81

Kateryna Baindl 84

Anna Karolina Schmiedlova 92

Diana Shnaider 94

ALTERNATES

1 Katie Volynets 96

2 Ysaline Bonaventure 97

3 Kaja Juvan 98

4 Rebeka Masarova 100

5 Leolia Jeanjean 102

6 Harriet Dart 104

7 Sara Errani 105

8 Clara Burel 107

9 Laura Pigossi 110

10 Reka Luca Jani 111