Entry list Wta Hua Hin 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Hua Hin 2023. Si gioca dal 30 gennaio al 5 febbraio sul veloce all’aperto della città thailandese. Evento che torna in calendario dopo varie cancellazioni dovute alla pandemia nel corso degli ultimi anni. Zero giocatrici top-20, almeno per il momento, ma comunque un livello medio rispettabile, con Marie Bouzkova e Ajla Tomljanovic che saranno le prime teste di serie della manifestazione. Non figurano azzurre nel main draw, ma Lucrezia Stefanini ha discrete chances di entrare dopo qualche forfait. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Hua Hin.

1 Marie Bouzkova 24

2 Ajla Tomljanovic 33

3 Magda Linette 48

4 Xiyu Wang 50

5 Yulia Putintseva 51

6 Anna Kalinskaya 58

7 Claire Liu 59

8 Tatjana Maria 68

Marta Kostyuk 69

Linda Fruhvirtova 79

Lin Zhu 84

Tamara Zidansek 85

Xinyu Wang 86

Ysaline Bonaventure 95

Harriet Dart 98

Dayana Yastremska 101

Anna Karolina Schmiedlova 103

Leolia Jeanjean 110

Elena-Gabriela Ruse 116

Moyuka Uchijima 117

Kristina Kucova 90 (SR)

ALTERNATES

1 Katie Boulter 136

2 Lesia Tsurenko 137

3 Nao Hibino 138

4 Heather Watson 139

5 Lucrezia Stefanini 140

6 Su Jeong Jang 143

7 Kristina Mladenovic 152

8 Mirjam Bjorklund 157

9 Despina Papamichail 158

10 Na-Lae Han 160