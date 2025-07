Continua l’entusiasmante cammino del Tour de France, con la 9^ tappa che va nelle mani di Tim Merlier: i dettagli.

Il Tour de France, nella giornata di domenica 13 luglio, torna direttamente in strada per regalare le sue solite emozioni. La Grande Boucle mette in scena la sua nona frazione, lungo un percorso che va da Chinon a Châteauroux, accorciando le distanze alla montagna – dove si celano le tappe più dure da affrontare.

A tagliare il traguardo di oggi in prima posizione è stato Tim Merlier (Soudal Quick-Step), seguito dall’italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), che non riesce a conquistare una doppietta dopo la vittoria di ieri, e Arnaud De Lie (Lotto). Resta in maglia gialla Tadej Pogacar.

Tour de France, i dettagli della 9^ tappa

Una domenica decisamente emozionante per gli appassionati di ciclismo, che hanno assistito ad una vittoria agguantata in volata. Menzione d’onore deve essere dedicata, infatti, a Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), che dopo 170 km di fuga con il compagno Jonas Rickaert è stato raggiunto a 800 metri dall’arrivo di Chateauroux.

Beffato anche il friulano Milan, bruciato sul finale dal vincitore. Domani – lunedì 14 luglio – è il momento della 10^ tappa. Arrivo in salita a Le Mont-Dore Puy de Sancy al termine di una frazione che conta quasi 4500 metri di dislivello.