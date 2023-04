Entry list Wta Madrid 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 1000 di Madrid 2023. Si gioca dal 25 aprile al 7 maggio nella capitale spagnola. Come da tradizione Madrid prende due settimane del calendario femminile, ma quest’anno lo stesso accadrà anche a Roma nel mese di maggio. Tutte le big e non solo sono iscritte d’ufficio all’evento e saranno al via, salvo rinunce degli ultimi giorni. Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine e Lucia Bronzetti sono le azzurre direttamente in main draw. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 1000 di Madrid.

ENTRY LIST WTA 1000 MADRID 2023

1 Swiatek, Iga (POL)

2 Sabalenka, Aryna

3 Pegula, Jessica (USA)

4 Garcia, Caroline (FRA)

4 Kenin, Sofia [PR] (USA)

5 Jabeur, Ons (TUN)

6 Gauff, Coco (USA)

7 Rybakina, Elena (KAZ)

8 Kasatkina, Daria

9 Bencic, Belinda (SUI)

10 Sakkari, Maria (GRE)

11 Kudermetova, Veronika

12 Kvitova, Petra (CZE)

13 Krejcikova, Barbora (CZE)

14 Haddad Maia, Beatriz (BRA)

15 Samsonova, Liudmila

16 Azarenka, Victoria

17 Pliskova, Karolina (CZE)

18 Alexandrova, Ekaterina

19 Linette, Magda (POL)

20 Vekic, Donna (CRO)

21 Keys, Madison (USA)

21 Pavlyuchenkova, Anastasia [PR]

22 Ostapenko, Jelena (LAT)

23 Zheng, Qinwen (CHN)

24 Trevisan, Martina (ITA)

26 Potapova, Anastasia

27 Zhang, Shuai (CHN)

28 Kalinina, Anhelina (UKR)

29 Badosa, Paula (ESP)

30 Collins, Danielle (USA)

31 Andreescu, Bianca (CAN)

32 Teichmann, Jil (SUI)

34 Begu, Irina-Camelia (ROU)

35 Anisimova, Amanda (USA)

36 Bouzkova, Marie (CZE)

37 Pera, Bernarda (USA)

38 Kostyuk, Marta (UKR)

39 Mertens, Elise (BEL)

39 Podoroska, Nadia [PR] (ARG)

39 Strycova,Barbora [PR] (CZE)

40 Zhu, Lin (CHN)

41 Martic, Petra (CRO)

42 Rogers, Shelby (USA)

43 Putintseva, Yulia (KAZ)

44 Giorgi, Camila (ITA)

45 Sasnovich, Aliaksandra

46 Siniakova, Katerina (CZE)

47 Stephens, Sloane (USA)

48 Davis, Lauren (USA)

49 Cocciaretto, Elisabetta (ITA)

50 Fruhvirtova, Linda (CZE)

51 Noskova, Linda (CZE)

52 Sherif, Mayar (EGY)

53 Fernandez, Leylah (CAN)

54 Gracheva, Varvara

55 Muchova, Karolina (CZE)

56 Parks, Alycia (USA)

57 Kanepi, Kaia (EST)

58 Wang, Xiyu (CHN)

59 Liu, Claire (USA)

60 Bogdan, Ana (ROU)

61 Wang, Xinyu (CHN)

62 Riske-Amritraj, Alison (USA)

63 Blinkova, Anna

64 Kalinskaya, Anna

65 Maria, Tatjana (GER)

Cristian, Jaqueline [PR] (ROU)

Tig, Patricia Maria [PR] (ROU)

66 Cornet, Alizé (FRA)

67 Niemeier, Jule (GER)

68 Kovinic, Danka (MNE)

70 Kontaveit, Anett (EST)

71 Paolini, Jasmine (ITA)

72 Raducanu, Emma (GBR)

73 Bronzetti, Lucia (ITA)

ALTERNATES

1 Cirstea, Sorana (ROU)

2 McNally, Caty (USA)