Sinner è riuscito a vincere in finale contro Alcaraz e l’ha fatto in una cornice magica: a Wimbledon, il Grande Slam che da sempre fa sognare tennisti e appassionati.

Dopo il Roland Garros, a Wimbledon tra Sinner e Alcaraz non c’è stata storia: nonostante la qualità dello spagnolo, il campione in questo 2025 è diventato Jannik Sinner regalando una gioia immensa all’Italia e a tutti gli italiani.

Il tennis azzurro è diventato un marchio di fabbrica in tutto il mondo e a capo del gruppo fantastico c’è indubbiamente Jannik Sinner.

L’altoatesino, dopo tre mesi di stop e le finali perse contro Carlos Alcaraz agli Internazionali di Roma e soprattutto al Roland Garros, ha trionfato a Wimbledon. E ha giocato in maniera impeccabile, come detto – in un momento molto particolare – dallo stesso n.2 spagnolo.

Sinner-Alcaraz, ecco il video del retroscena che ha spiazzato tutti: è successo in finale a Wimbledon

Jannik Sinner, a Londra per la finale di Wimbledon, ha giocato di testa prima ancora che di gambe e di braccia. Contro Carlos Alcaraz stavolta non ha commesso passi falsi – a parte un piccolo passaggio a vuoto nel primo set – tanto da riuscire a metterlo in seria difficoltà.

A tal proposito, un video dalla panchina dello stesso Alcaraz non ha lasciato dubbi: per lo spagnolo nessuna scusa, semplicemente è stato lui in prima persona a parlare della superiorità dell’italiano.

“Desde el fondo de pista es mucho mejor que yo” Alcaráz está 2-1 abajo contra Sinner en la final de Wimbledon y parece que no la pasa bien. pic.twitter.com/6HmkzqloOi — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 13, 2025

Nel corso del terzo set, dalla panchina Alcaraz rivolgendosi al suo team ha espresso tutta la sua amarezza dicendo: “Sta giocando molto meglio di me. Da fondo campo è molto più forte di me. Sta giocando molto meglio di me”. Parole che hanno colpito: nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Soprattutto dopo Parigi.