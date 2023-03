Entry list Wta Bogota 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Bogota 2023. Si gioca dal 3 al 9 aprile sulla terra rossa in altura della capitale colombiana. Come da tradizione un campo partecipanti di livello piuttosto mediocre per il torneo sudamerican, che avrà Elise Mertens come prima testa di serie nel migliore dei casi. Due le nostre giocatrici che hanno puntato su Bogotà, ovvero Sara Errani e Lucrezia Stefanini, che possono far bene. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Bogotà.

ENTRY LIST WTA 250 BOGOTA 2023

1 Elise Mertens

2 Tatjana Maria

3 Camila Osorio

4 Nadia Podoroska

5 Dayana Yastremska

6 Kateryna Baindl

7 Nuria Parrizas Diaz

8 Kamilla Rakhimova

Sara Sorribes Tormo

Sara Errani

Rebecca Peterson

Laura Pigossi

Leolia Jeanjean

Tamara Zidansek

Lucrezia Stefanini

Eva Lys

Marina Bassols Ribera

Peyton Stearns

Reka Luca Jani

Yves In-Albon

Kaja Juvan

ALTERNATES