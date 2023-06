Entry list Wta Palermo 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Palermo 2023. Si gioca dal 17 al 23 luglio sui campi in terra rossa del capoluogo siculo. Daria Kasatkina è la stella di un torneo che si preannuncia spettacolare, con al via anche l’ex top-5 Elina Svitolina. Protagoniste anche tante azzurre, ben cinque quelle ammesse di diritto: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Lucrezia Stefanini con ogni probabilità riuscirà ad entrare in tabellone e poi ci saranno le wild cards. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Palermo.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST WTA 250 PALERMO 2023

1 Daria Kasatkina 11

2 Mayar Sherif 31

3 Elisabetta Cocciaretto 41

4 Jasmine Paolini 42

5 Alycia Parks 51

6 Julia Grabher 55

7 Ajla Tomljanovic 58

8 Lucia Bronzetti 62

Martina Trevisan 73

Emma Navarro 68

Elina Svitolina 73

Cristina Buca 76

Sara Sorribs Tormo 78

Sara Errani 82

Camila Osorio 83

Arantxa Rus 85

Anna-Lena Friedsam 88

Diane Parry 94

Elizabeth Mandlik 97

Olga Danilovic 101

Clara Burel 103

ALTERNATES

1 Anastasia Pavlyuchenkova 115

2 Lucrezia Stefanini 118

3 Tereza Martincova 122

4 Sofia Kenin 127

5 Jaqueline Cristian 131