Entry list Wta Osaka 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Osaka 2023. Si gioca dall’11 al 17 settembre sui campi in cemento outdoor della città nipponica. Nessuna top-40 al via in questo torneo, con Lesia Tsurenko e Lin Zhu uniche tenniste attualmente in top-50. Qualche giovane interessante quali Peyton Stearns, Diane Shanider e Linda Fruhvirtova, ma zero italiane al via. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Osaka.

ENTRY LIST WTA 250 OSAKA 2023

1 Lesia Tsurenko (UKR)

2 Lin Zhu (CHN)

3 Peyton Stearns (USA)

4 Linda Fruhvirtova (CZE)

5 Xinyu Wang (CZE)

6 Tatiana Maria (GER)

7 Nadia Podoroska (ARG)

8 Diane Parry (FRA)

Anna Kalinskaya (RUS)

Tamar Korpatsch (GER)

Yulia Putintseva (KAZ)

Nao Hibino (JPN)

Ajla Tomljanovic (AUS)

Katerina Baindl (UKR)

Diana Shnaider (RUS)

Anna-Lena Friedsam (GER)

Julie Niemeier (GER)

Xiyu Wang (CHN)

Rebecca Marino (CAN)

Tereza Martincova (CZE)

Yue Yuan (RUS)