Entry list Wta Linz 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Linz 2023. Si gioca dal 6 al 12 febbraio sul veloce indoor della città austriaca, che torna in calendario seppur in una collocazione diversa rispetto alla tradizione. Maria Sakkari, unica top-10 al via, guida un seeding che vede molte giocatrice di fascia media al via. Tra queste ben quattro italiane: Lucia Bronzetti, fresca di best ranking, innanzitutto. Poi Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto Camila Giorgi. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Linz.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST WTA 250 LINZ 2022

1 Maria Sakkari 6

2 Ekaterina Alexandrova 20

3 Irina-Camelia Begu 28

4 Petra Martic 37

5 Anhelina Kalinina 40

6 Bernarda Pera 44

7 Anastasia Potapova 45

8 Katerina Siniakova 48

Lucia Bronzetti 50

Danka Kovinic 54

Linda Noskova 56

Donna Vekic 60

Madison Brengle 62

Jasmine Paolini 65

Elisabetta Cocciaretto 67

Jule Niemeier 68

Camila Giorgi 69

Alison Van Uytvanck 70

Anna Blinkova 72

Jaqueline Cristian 65 (SR)

Patricia Maria Tig 65 (SR)

ALTERNATES

1 Tamara Korpatsch 74

2 Alycia Parks 76

3 Nuria Parrizas Diaz 77

4 Marketa Vondrousova 78

5 Anna Bondar 79

6 Viktorija Golubic 81

7 Camila Osorio 82

8 Julia Grabher 83

9 Dalma Galfi 86

10 Maryna Zanevska 87