Entry list Us Open 2023 femminile: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list femminile degli Us Open 2023, quarto ed ultimo appuntamento slam della stagione, in programma dal 28 agosto al 10 settembre. Ci sono tutte le big in questa entry list d’apertura. Iga Swiatek proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Ons Jabeur. Rybakina e Sabalnka puntano al riscatto dopo non essere riuscite ad imporsi in quel di Wimbledon. Vedremo come Marketa Vondrousova scenderà in campo nel suo primo slam da vincitrice di un torneo di questo livello. Cinque le azzurre al via: Trevisan, Giorgi, Cocciaretto, Paolini e Bronzetti. Di seguito l’entry list completa degli Us Open femminili 2023.

ENTRY LIST US OPEN FEMMINILE 2023

1 Swiatek, Iga Poland

2 Sabalenka, Aryna

3 Rybakina, Elena Kazakhstan

4 Pegula, Jessica United States

5 Garcia, Caroline France

6 Jabeur, Ons Tunisia

7 Gauff, Coco United States

8 Kvitova, Petra Czech Republic

9 Sakkari, Maria Greece

10 Vondrousova, Marketa Czech Republic

11 Kasatkina, Daria

12 Krejcikova, Barbora Czech Republic

13 Haddad Maia, Beatriz Brazil

14 Kudermetova, Veronika

14 S Brady, Jennifer United States

15 Bencic, Belinda Switzerland

16 Keys, Madison United States

17 Samsonova, Liudmila

18 Muchova, Karolina Czech Republic

19 Azarenka, Victoria

20 Ostapenko, Jelena Latvia

21 Alexandrova, Ekaterina

22 Vekic, Donna Croatia

23 Pliskova, Karolina Czech Republic

24 Potapova, Anastasia

25 Linette, Magda Poland

26 Zheng, Qinwen China

27 Svitolina, Elina Ukraine

28 Kalinina, Anhelina Ukraine

29 Bouzkova, Marie Czech Republic

30 Mertens, Elise Belgium

31 Begu, Irina-Camelia Romania

32 Cirstea, Sorana Romania

33 Siniakova, Katerina Czech Republic

34 Badosa, Paula Spain

35 Kostyuk, Marta Ukraine

36 Martic, Petra Croatia

37 Blinkova, Anna

38 Sherif, Mayar Egypt

39 Pera, Bernarda United States

39 S Strycova, Barbora Czech Republic

40 Zhu, Lin China

41 Stephens, Sloane United States

42 Cocciaretto, Elisabetta Italy

43 Gracheva, Varvara France

44 Andreescu, Bianca Canada

45 Zhang, Shuai China

46 Tsurenko, Lesia Ukraine

47 Parks, Alycia United States

48 Collins, Danielle United States

49 Bogdan, Ana Romania

50 Giorgi, Camila Italy

52 Paolini, Jasmine Italy

53 Bronzetti, Lucia Italy

54 Davis, Lauren United States

54 S Saville, Daria Australia

55 Halep, Simona* Romania

56 Fruhvirtova, Linda Czech Republic

57 Navarro, Emma United States

58 Grabher, Julia Austria

59 Stearns, Peyton United States

60 Putintseva, Yulia Kazakhstan

61 Noskova, Linda Czech Republic

62 Rus, Arantxa Netherlands

63 Tomljanovic, Ajla Australia

64 Sasnovich, Aliaksandra

65 Kalinskaya, Anna

65 S Tig, Patricia Maria Romania

66 Andreeva, Mirra

67 Maria, Tatjana Germany

68 Cornet, Alizé France

69 Avanesyan, Elina

70 Wang, Xinyu China

71 Mcnally, Caty United States

72 Masarova, Rebeka Spain

73 Boulter, Katie Great Britain

74 Osorio, Camila Colombia

75 Trevisan, Martina Italy

76 Frech, Magdalena Poland

77 Wang, Xiyu China

78 Rakhimova, Kamilla

79 Peterson, Rebecca Sweden

80 Podoroska, Nadia Argentina

81 Bucsa, Cristina Spain

82 Parry, Diane France

83 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia

84 Fernandez, Leylah Canada

85 Sorribes Tormo, Sara Spain

86 Friedsam, Anna-Lena Germany

87 Udvardy, Panna Hungary

88 Liu, Claire United States

89 Tauson, Clara Denmark

90 Zanevska, Maryna Belgium

91 Kenin, Sofia United States

92 Marino, Rebecca Canada

93 Kanepi, Kaia Estonia

94 Burel, Clara France

95 Kovinic, Danka Montenegro

96 Pavlyuchenkova, Anastasia

97 Tomova, Viktoriya Bulgaria

98 Burrage, Jodie Great Britain

99 Korpatsch, Tamara Germany

99 S Krunic, Aleksandra Serbia

100 Baindl, Kateryna Ukraine

ALTERNATES

100 Betova, Margarita

101 Dolehide, Caroline United States

102 Brengle, Madison United States

103 Townsend, Taylor United States

103 Zvonareva, Vera

104 Danilovic, Olga Serbia

105 Niemeier, Jule Germany

106 Martincova, Tereza Czech Republic

106 Hsieh, Su-Wei Chinese Taipei

107 Stefanini, Lucrezia Italy

108 Wickmayer, Yanina Belgium

109 Bonaventure, Ysaline Belgium

110 Shnaider, Diana

111 Birrell, Kimberly Australia

112 Errani, Sara Italy