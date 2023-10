Quanti soldi guadagneranno Tyson Fury e Francis Ngannou? Le borse e i montepremi

Tyson Fury contro Francis Ngannou. In palio non c’è una cintura (se non il simbolico titolo di ‘Baddest man on the planet’), ma le borse quelle sì sono stellari come se si trattasse di un incontro titolato. A Riyadh, come spiega il The Sun, Fury dovrebbe incassare circa 65 milioni di sterline per questo match. Se si considera che tra poco più di un mese e mezzo il Gypsy King dovrà sfidare Oleksandr Usyk nel match di unificazione delle cinture dei massimi, il 2023 si appresta ad essere un anno ricchissimo per il pugile inglese. Anche Ngannou può ripetersi fortunato. Dopo aver lasciato la UFC, il camerunese è pronto ad incassare la borsa più alta in carriera. Per Ngannou sarebbe pronto un assegno da circa 10 milioni di dollari. Una cifra che è un miraggio nelle arti marziali miste.