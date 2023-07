Entry list Wta 1000 Montreal 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 1000 di Montreal 2023. Si gioca dal 7 al 13 agosto sui campi veloci della città canadese del Quebec. Entra nel vivo la stagione sul cemento nordamericano con il primo dei due 1000 che precedono l’appuntamento clou degli Us Open tra la fine d’agosto e l’inizio di settembre. Salvo infortuni, tutte le big punteranno ad essere presenti in Canada. Al via anche la nostra Jasmine Paolini, ultima ammessa direttamente in tabellone, mentre non ci sarà Elisabetta Cocciaretto. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 1000 di Montreal.

ENTRY LIST WTA 1000 MONTREAL 2023

1 Iga Swiatek (POL) 1

2 Aryna Sabalenka (BLR) 2

3 Elena Rybakina (KAZ) 3

4 Jessica Pegula (USA) 4

5 Caroline Garcia (FRA) 5

6 Ons Jabeur (TUN) 6

7 Coco Gauff (USA) 7

8 Maria Sakkari (GRE) 8

9 Petra Kvitova (CZE) 9

10 Daria Kasatkina (RUS) 10

11 Barbora Krejcikova (CZE) 11

12 Veronika Kudermetova (RUS) 12

13 Beatriz Haddad Maia (BRA) 13

14 Belinda Bencic (SUI) 14

15 Liudmila Samsonova (RUS) 15

16. Karolina Muchova (CZE) 16

Jelena Ostapenko (LAT) 17

Madison Keys (USA) 18

Karolina Pliskova (CZE) 19

Victoria Azarenka (BLR) 20

Donna Vekic (CRO) 21

Anastasia Potapova (RUS) 23

Magda Linette (POL) 24

Qinwen Zheng (CHN) 25

Anhelina Kalinina (UKR) 26

Bernarda Pera (USA) 27

Elise Mertens (BEL) 28

Petra Martic (CRO) 29

Mayar Sherif (EGY) 31

Katerina Siniakova (CZE) 32

Marie Bouzkova (CZE) 33

Lin Zhu (CHN) 34

Paula Badosa (ESP) 35

Sorana Cirstea (ROU) 37

Shuai Zhang (CHN) 38

Sloane Stephens (USA) 39

Varvara Gracheva (FRA) 41

Marketa Vondrousova (CZE) 42

Jasmine Paolini (ITA) 44

Jennifer Brady (USA) 14 SR

Elina Svitolina (UKR) 27 SR

ALTERNATES