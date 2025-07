Il Tour de France nella giornata dedicata alla festa nazionale transalpina prevede la decima tappa, la prima di montagna: otto i GPM ecco chi sono i favoriti

La grande beffa. La nona tappa del Tour de France può essere sintetizzata così: Jonathan Milan già pregustava un clamoroso bis dopo la vittoria nell’ottava frazione ma la beffa grande è arrivata da Merlier che con una volata superlativa ha fatto sua la tappa di ieri lasciando tutti con l’amaro in bocca.

Archiviate al momento le tappe per i velocisti, arriva il momento delle grandi gare di montagna, con il primo “tappone” dell’edizione 2025. Giornata di festa nazionale in Francia, ecco perché il giorno di riposo è slittato a domani: gli organizzatori hanno infatti previsto una tappa speciale, con le strade addobbate del tricolore transalpino.

Il percorso della decima tappa della Grande Boucle va da Ennezat al Mont-Dore Puy de Sancy: un percorso di 165,3 chilometri ed un arrivo inedito, per una prima volta speciale nel Tour de France.

Tour de France, decima tappa: otto GPM

Per la decima tappa del Tour, insomma, si sale ma non troppo. Una difficoltà graduale, considerato come si tratti di media montagna con percentuali non proibitive e dedicate unicamente agli scalatori. Ben otto i Gran Premi della Montagna previsti nella gara di oggi, di cui sette di seconda categoria ed uno di terza (siamo, quindi, lontani, dalla hors categorie).

Inizio subito in salita perché il Côte de Loubeyrat è ad appena 11,8 chilometri dalla partenza mentre l’ultimo è proprio all’arrivo. Il dislivello complessivo è di 4450 metri e non manca uno Sprint intermedio al chilometro 44,4, a Durtol, tra il primo ed il secondo Gran Premio della Montagna.

Già, ma chi sono i favoriti? Impossibile non partire da Tadej Pogacar, maglia gialla e senza dubbio l’uomo da battere ed il grande favorito per la vittoria del Tour. Occhio anche a Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel che vogliono restare in scia dello sloveno a “marcarlo a uomo”.

Curiosità anche per Florian Lipowitz e Primoz Roglic ma anche Kevin Vauquelin e Oscar Onley hanno delle possibilità interessanti.

Come di consueto, il Tour de France sarà visibile su Rai 2 in diretta ed in chiaro con il collegamento tra le 14 e le 15. In streaming, ovviamente, anche su RaiPlay. Arrivo previsto per le 17.25, la tappa si può vedere anche su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video in diretta.