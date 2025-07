Sport in tv lunedì 14 luglio, dal Tour de France ai Mondiali di pallanuoto maschile fino alle selezioni Under 20 di basket e rugby

Abbiamo ancora negli occhi la straordinaria vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Il tennista di San Candido ha riscritto la storia di questo sport dell’Italia, perché mai prima d’ora un azzurro aveva vinto sull’erba londinese. E’ però tempo di voltare pagina, provando ad iniziare la settimana nel migliore dei modi.

Se il calcio, con i raduni delle squadre, sta tornando pian piano, sono gli altri sport a guadagnare spazio. Su tutti il ciclismo con una nuova tappa del Tour de France, in un’atmosfera particolare essendo oggi festa nazionale in Francia per l’anniversario della presa della Bastiglia.

Non solo ciclismo, però: nella pallanuoto maschile gli azzurri scendono in campo nel pomeriggio contro la Serbia ai Mondiali. Tornando al tennis, Darderi in campo nel primo turno a Bastad. Gli azzurrini dell’Under 20 sfideranno i pari età ucraini nel Mondiale di categoria di basket, mentre l’U20 di rugby affronterà l’Australia. Vediamo, però, il programma completo.

Sport in tv oggi lunedì 14 luglio: il programma

10.00 Pallanuoto, Mondiali: Australia-Spagna – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

10.30 Tennis, ATP Gstaad: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Bastad: primo turno (3° match sul centrale Luciano Darderi-Raphael Collignon) – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.35 Pallanuoto, Mondiali: Croazia-Montenegro – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

13.25 Ciclismo, Tour de France: decima tappa – Diretta streaming su discovery+ e DAZN; dalle 14.00 in diretta tv su Rai 2 ed in streaming su Rai Play

13.30 Tennis, WTA Amburgo: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.30 Tennis, WTA Iasi: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.45 Pallanuoto, Mondiali: Italia-Serbia – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

18.00 Rugby, Mondiali U20: Francia-Nuova Zelanda (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

18.10 Lacrosse, Europei: Italia-Slovacchia – Diretta streaming sul canale YouTube Lax Tv

19.30 Basket, Europei U20: Italia-Ucraina – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

20.30 Rugby, Mondiali U20: Sudafrica-Argentina (semifinale) – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

20.30 Rugby, Mondiali U20: Italia-Australia – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Uno; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW