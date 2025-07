L’Australia vice campionessa olimpica ha battuto 19-15 il Setterosa ai Mondiali di Singapore: martedì sfida proprio alle padroni di casa.

Il Setterosa perde 19-15 contro l’Australia vice campionessa olimpica e, battendo martedì la debole Singapore, molto probabilmente affronterà negli ottavi di finale la Cina guidata dal campione olimpico Miki Oca giovedì 17 luglio alle 10:00 italiane.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Le azzurre sono state avanti solo sul 3-2 del primo tempo con il rigore di Ranalli, autrice di 6 gol nonché migliore marcatrice dell’incontro. MVP Abby Andrews, che ne ha segnati cinque. Pari le reti segnate in superiorità (Australia 8/12 + un rigore e Italia 8/14 + 2 rigori). La differenza è altrove.

Australia-Italia 19-15

Australia: Palm, Bellesty 2, Fasala, Halligan 1, Green, A. Andrews 5, C. Andrews 3, Hearn, Williams 4 (1 rigore), Kearns 3, Jackovich 1, Longman, Lambert, Mitchell. All. Rippon.

Italia: Condorelli, Leone 1, Cordovani, Gant, Cergol, Giustini 1, Bianconi 2, Bettini 2, Ranalli 6 (2 rigori), Cocchiere 2, Gagliardi, Santapaola, Millo, Meggiato 1. All. Silipo.

Arbitri: Gomez Pordomingo (Esp) e Ohme (Ger)

Note: parziali 4-3, 4-2, 6-4, 5-6. Superiorità numeriche: Australia 8/12 + un rigore e Italia 8/14 + 2 rigori. Ammonito per proteste il tecnico Silipo a 4’04” del terzo tempo. Nell’Italia Santapaola sostituisce tra i pali Condorelli al minuto 5’28” del terzo tempo. Uscite per limite di falli nel quarto tempo Gant (I) a 1’46”, Green (A) a 1’11” e C. Andrews (A) a 3’47”. Per l’Italia in tribuna Di Maria.

Le parole del ct Silipo

“Abbiamo sofferto tanto la loro fisicità ed i loro due metri, soprattutto nella parte centrale del match, e quando ci siamo stretti di più abbiamo pagato le conclusioni dall’esterno. Bene l’attacco in superiorità e la reazione nell’ultimo quarto. Da rivedere la difesa”. Il cittì Carlo Silipo analizza così la partita dell’Italia.