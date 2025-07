L’Italia chiude la fase intercontinentale di Volleyball Nations League battendo anche le padrone di casa dell’Olanda 3-0: dodici su dodici e 26esima vittoria consecutiva in match ufficiali tra estate 2024 e 2025.

Dodici su dodici e 26esima vittoria consecutiva in match ufficiali tra estate 2024 e 2025. L’Italia chiude la fase intercontinentale di Volleyball Nations League senza macchia, battendo anche le padrone di casa dell’Olanda 3-0 (25-23; 28-26; 25-18) alla Omnisport Arena di Apeldoorn nella sfida valida per la quinta giornata della week 3.

Percorso perfetto che consente alle azzurre di chiudere con la testa di serie numero 1 la fase a gironi della VNL in attesa di conoscere (tra qualche ora) il quadro completo delle Finals in programma a Lodz dal 23 al 27 luglio. Ma non finisce qui, perché il successo sulle olandesi consente alle azzurre anche di eguagliare la striscia vincente più lunga del volley femminile italiano precedentemente fatta segnare dall’Italia dell’allora CT ed ora assistente allenatore, Massimo Barbolini, tra 2007 e 2008.

Questi i numeri di un dominio totale che lancia Danesi e compagne verso l’ultimo atto di VNL con il vento in poppa e può solo far ben sperare in vista del Mondiale.

IL TABELLINO: ITALIA-OLANDA 3-0 (25-23; 28-26; 25-18)



ITALIA: Fahr 10, Orro 3, Sylla 4, Nwakalor 2, Antropova 25, Nervini 7, Fersino (L), Giovannini 7, Degradi 1, Danesi 3, Egonu 2, Cambi. N.E. De Gennaro (L) e Gray. All. Velasco.

OLANDA: Vos 7, Gerritsen 7, Dambrink 16, Kok 3, Stuut 4, Van Aalen 1, Reesink (L), Lyklema, Van de Vosse 5, Kuipers 2, Jansen 4. N.E. Ten Brinke e Daalderop. All. Koslowski.

Arbitri: Sung Hae-Yoeun (KOR) e Mokry Juraj (SVK).

Durata: 26’, 32’, 22’.

Note: 7000 spettatori.

Italia: a 6, bs 11, m 8, et 23.

Olanda: a 5, bs 6, m 4, et 19.