Wta Finals Cancun 2023, il sorteggio dei due gironi: Sabalenka con Rybakina, Swiatek con Gauff

Sono stati sorteggiati i gironi che vanno a comporre la fase del Round Robin per le Wta Finals 2023 di Cancun. L’ultimo torneo stagionale fa di nuovo tappa in Messico a distanza di due anni dall’edizione di Guadalajara e questa volta ad arrivarci da numero uno è Aryna Sabalenka. La bielorussa è stata inserita in un gruppo che vede al via anche Elena Rybakina, con la quale ha regalato spettacolo in più di un’occasione in questo 2023, Jessica Pegula e Maria Sakkari. A guidare il Gruppo ‘Chetumal’ è invece Iga Swiatek con Coco Gauff a seguire. Presenti anche Ons Jabeur e Marketa Vondrousova.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

ROUND ROBIN

GRUPPO BACALAR

Aryna Sabalenka (BLR)

Elena Rybakina (KAZ)

Jessica Pegula (USA)

Maria Sakkari (GRE)

GRUPPO CHETUMAL

Iga Swiatek (POL)

Coco Gauff (USA)

Ons Jabeur (TUN)

Marketa Vondrousova (CZE)