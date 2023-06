Entry list Wta Varsavia 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Varsavia 2023. Si gioca dal 24 al 30 luglio sui campi in cemento all’aperto della città polacca. Iga Swiatek, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere al via del torneo di casa. Sarà, ovviamente, la prima testa di serie e anche l’unica top-30 presente. Per l’Italia troviamo Camila Giorgi, che inizierà da qui la sua stagione sul veloce prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Varsavia.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST WTA 250 VARSAVIA 2023

1 Iga Swiatek 1

2 Marie Bouzkova 32

3 Lin Zhu 33

4 Shuai Zhang 37

5 Marketa Vondrousova 40

6 Linda Noskova 45

7 Linda Fruhvirtova 49

8 Katerina Siniakova 52

Lesia Tsurenko 56

Ajla Tomljanovic 59

Aliaksandra Sasnovich 66

Camila Giorgi 67

Rebeka Masarova 69

Xinyu Wang 71

Xiyu Wang 73

Katie Boulter 80

Kristina Kucova 90 (SR)

Clara Tauson 91

Claire Liu 95

Margarita Bietova 100 (SR)

Vera Zvonareva 103 (SR)

Yue Yuan 106

ALTERNATES