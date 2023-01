Entry list Wta Doha 2023: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 500 di Doha 2023. Si gioca dal 13 al 18 febbraio sul veloce all’aperto della città del Qatar. Livello assolutamente pazzesco, con nove delle prime 10 giocatrici al mondo che hanno deciso di giocare in Medio Oriente: manca all’appello solo Maria Sakkari. E ci sono diciotto tra le prime 20: oltre alla greca, manca ovviamente Simona Halep per squalifica. Martina Trevisan, numero 21 al mondo, è l’ultima ad essere ammessa in tabellone per classifica. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Doha.

ENTRY LIST WTA 500 DOHA 2023

1 Iga Swiatek 1

2 Ons Jabeur 2

3 Jessica Pegula 3

4 Caroline Garcia 4

5 Aryna Sabalenka 5

6 Coco Gauff 7

7 Daria Kasatkina 8

8 Veronika Kudermetova 9

Belinda Bencic 10

Danielle Collins 11

Madison Keys 13

Beatriz Haddad Maia 14

Petra Kvitova 15

Paula Badosa 16

Jelena Ostapenko 17

Ekaterina Alexandrova 18

Anett Kontaveit 19

Liudmila Samsonova 20

Martina Trevisan 21

ALTERNATES

1 Shuai Zhang 22

2 Bianca Andreescu 22 (SR)

3 Karolina Muchova 22 (SR)

4 Barbora Krejcikova 23

5 Victoria Azarenka 24

6 Elena Rybakina 25

7 Marie Bouzkova 26

8 Amanda Anisimova 27

9 Qinwen Zheng 28

10 Kaia Kanepi 29