Entry list Us Open 2023 maschile: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list maschile degli Us Open 2023, quarto ed ultimo appuntamento slam della stagione, in programma dal 28 agosto al 10 settembre. Ci sono tutte le big in questa entry list d’apertura. Carlos Alcaraz è pronto a difendere il titolo e arriva a New York anche con in cascina l’ultimo Wimbledon: insomma, è lui l’uomo da battere. Anche perché Djokovic, tralasciando le questioni passate relative alla vaccinazione, in ogni caso ha negli Us Open lo slam in cui storicamente ha fatto più fatica nel corso della sua carriera. Sei gli azzurri al via: Sinner, Musetti, Berrettini, Sonego, Arnaldi e Cecchinato. Di seguito l’entry list completa degli Us Open maschili 2023.

ENTRY LIST US OPEN MASCHILE 2023

1 Alcaraz, Carlos Spain

2 Djokovic, Novak Serbia

3 Medvedev, Daniil

4 Ruud, Casper Norway

5 Tsitsipas, Stefanos Greece

6 Rune, Holger Denmark

7 Rublev, Andrey

8 Sinner, Jannik Italy

9 Fritz, Taylor United States

10 Tiafoe, Frances United States

11 Khachanov, Karen

12 Auger-Aliassime, Felix Canada

13 Norrie, Cameron Great Britain

14 Paul, Tommy United States

15 Coric, Borna Croatia

16 Musetti, Lorenzo Italy

17 Hurkacz, Hubert Poland

18 de Minaur, Alex Australia

19 Zverev, Alexander Germany

20 Cerundolo, Francisco Argentina

21 Dimitrov, Grigor Bulgaria

21 P Cilic, Marin Croatia

22 Carreno Busta, Pablo Spain

23 Shapovalov, Denis Canada

24 Struff, Jan-Lennard Germany

25 Bautista Agut, Roberto Spain

26 Jarry, Nicolas Chile

27 Bublik, Alexander Kazakhstan

28 Korda, Sebastian United States

29 Evans, Daniel Great Britain

30 Nishioka, Yoshihito Japan

31 Eubanks, Christopher United States

32 Berrettini, Matteo Italy

33 Lehecka, Jiri Czech Republic

33 Opelka, Reilly United States

34 P Raonic, Milos Canada

34 Etcheverry, Tomas Martin Argentina

35 Davidovich Fokina, Alejandro Spain

35 P Monfils, Gael France

36 Griekspoor, Tallon Netherlands

37 Kyrgios, Nick Australia

38 Mannarino, Adrian France

39 Shelton, Ben United States

40 Humbert, Ugo France

41 Murray, Andy Great Britain

42 Sonego, Lorenzo Italy

43 Safiullin, Roman

44 Kecmanovic, Miomir Serbia

45 van de Zandschulp, Botic Netherlands

46 Hanfmann, Yannick Germany

47 Wolf, J.J. United States

47 P Harris, Lloyd South Africa

48 Ruusuvuori, Emil Finland

48 P Nishikori, Kei Japan

49 Gasquet, Richard France

50 Barrere, Gregoire France

51 Ymer, Mikael Sweden

52 Karatsev, Aslan

53 Zapata Miralles, Bernabe Spain

54 Fucsovics, Marton Hungary

55 Djere, Laslo Serbia

56 Galan, Daniel Elahi Colombia

57 Nakashima, Brandon United States

58 Ofner, Sebastian Austria

59 McDonald, Mackenzie United States

60 Carballes Baena, Roberto Spain

61 Lajovic, Dusan Serbia

62 Giron, Marcos United States

63 Baez, Sebastian Argentina

64 Altmaier, Daniel Germany

65 Halys, Quentin France

66 Varillas, Juan Pablo Peru

67 O’Connell, Christopher Australia

68 Fils, Arthur France

69 Thompson, Jordan Australia

70 Zhang, Zhizhen China

71 Purcell, Max Australia

72 Borges, Nuno Portugal

73 Moutet, Corentin France

73 P Dellien, Hugo Bolivia

74 Wawrinka, Stan Switzerland

75 Arnaldi, Matteo Italy

75 P Pella, Guido Argentina

76 Muller, Alexandre France

77 Van Assche, Luca France

78 Wu, Yibing China

79 Ramos-Vinolas, Albert Spain

80 Draper, Jack Great Britain

81 Molcan, Alex Slovakia

82 Rinderknech, Arthur France

83 Vukic, Aleksandar Australia

84 Huesler, Marc-Andrea Switzerland

85 Kubler, Jason Australia

86 Lestienne, Constant France

87 Koepfer, Dominik Germany

88 Kokkinakis, Thanasi Australia

89 Kotov, Pavel

90 Cachin, Pedro Argentina

91 Popyrin, Alexei Australia

92 Ivashka, Ilya

93 Marozsan, Fabian Hungary

94 Thiem, Dominic Austria

94 P Vesely, Jiri Czech Republic

95 Cecchinato, Marco Italy

ALTERNATES

96 Shevchenko, Alexander

97 Diaz Acosta, Facundo Argentina

98 Schwartzman, Diego Argentina

99 Albot, Radu Moldova

100 Cerundolo, Juan Manuel Argentina

101 Kwon, Soonwoo South Korea

101 P Balazs, Attila Hungary

103 Brooksby, Jenson United States

104 Watanuki, Yosuke Japan

105 Cressy, Maxime United States

106 Stricker, Dominic Switzerland

107 Bonzi, Benjamin France

108 Machac, Tomas Czech Republic

109 Piros, Zsombor Hungary

110 Munar, Jaume Spain