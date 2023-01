Entry list Atp Dubai 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 500 di Dubai 2023. Si gioca dal 27 febbraio al 4 marzo sul veloce outdoor della città degli Emirati Arabi Uniti. Novak Djokovic in questo torneo lo scorso anno fece il suo esordio stagionale, mentre ora ci arriva avendo già dominato la trasferta oceanica. Iscritto anche Rafael Nadal, sul quale però ci sono chiaramente dei dubbi dopo l’infortunio subito a Melbourne. Per quanto riguarda i nostri colori, Lorenzo Sonego unico al via. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Dubai.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 500 DUBAI 2023

1 Novak Djokovic 1

2 Andrey Rublev 5

3 Rafael Nadal 6

4 Felix Auger-Aliassime 7

5 Hubert Hurkacz 10

6 Daniil Medvedev 12

7 Karen Khachanov 13

8 Alexander Zverev 14

Pablo Carreno Busta 16

Marin Cilic 21

Borna Coric 23

Roberto Bautista Agut 24

Daniel Evans 30

Alejandro Davidovich Fokina 32

Botic van de Zandschulp 35

Alexander Bublik 36

Jiri Lehecka 39

Jack Draper 40

Emil Ruusuvuori 43

Benjamin Bonzi 45

Lorenzo Sonego 51

Constant Lestienne 52

Lloyd Harris 47 (PR)

ALTERNATES

1 Marc-Andrea Huesler 53

2 Maxime Cressy 54

3 Filip Krajinovic 56

4 Tallon Griekspoor 59

5 Mikael Ymer 60

6 Soonwoo Kwon 61

7 Andy Murray 64

8 Arthur Rinderknech 70

9 Marton Fucsovics 71

10 Quentin Halys 73