Atp Finals Torino 2023, sorteggiati i due gironi: Sinner con Djokovic, Tsitsipas e Rune

Sono stati sorteggiati i due gironi delle Nitto Atp Finals 2023 di Torino e così Jannik Sinner ha potuto scoprire quali saranno i tre avversari nel girone dell’appuntamento di fine stagione sul veloce indoor del Pala Alpitour. L’azzurro, testa di serie numero 4 del sorteggio e delle Finals, era certo di non poter affrontare il numero 3 Daniil Medvedev: è stato sorteggiato insieme a Novak Djokovic nel gruppo verde, insieme a Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. Viceversa, nel gruppo rosso troviamo Carlos Alcaraz insieme a Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Di seguito ecco la composizione dei due gironi, ricordiamo come i primi due di ciascun raggruppamento avanzeranno in semifinale con accoppiamenti incrociati.

GRUPPO 1

(1) Novak Djokovic

(4) Jannik Sinner

(6) Stefanos Tsitsipas

(8) Holger Rune

GRUPPO 2

(2) Carlos Alcaraz

(3) Daniil Medvedev

(5) Andrey Rublev

(7) Alexander Zverev

Sorteggiati al contempo anche i gironi per il doppio. Eccoli di seguito:

GRUPPO VERDE

(1) Dodig/Krajicek

(4) Gonzalez/Vasselin

(5) Granollers/Zeballos

(7) Gonzalez/Molteni

GRUPPO ROSSO

(2) Koolhof/Skupski

(3) Bopanna/Ebden

(6) Ram/Salisbury

(8) Hijikata/Kubler