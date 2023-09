Entry List Atp Tokyo 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 500 di Tokyo 2023. Si gioca dal 16 al 22 ottobre sui campi veloci della città nipponica. Evento importante in ottica Finals: tutti presenti coloro che cercano un posto per Torino. A partire dall’attuale numero 8 della classifica ATP Taylor Fritz, per poi passare gli inseguitori Ruud, Zverev, Tiafoe, De Minaur e Pual. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Tokyo.

ENTRY LIST ATP 500 TOKYO 2023

1 Taylor Fritz 8

2 Casper Ruud 9

3 Alexander Zverev 10

4 Frances Tiafoe 11

5 Alex de Minaur 12

6 Tommy Paul 13

7 Felix Auger-Aliassime 14

8 Karen Khachanov 15

Hubert Hurkacz 16

Cameron Norrie 17

Ben Shelton 19

Francisco Cerundolo 21

Tomas Martin Etcheverry 35

Mackenzie McDonald 39

Andy Murray 41

Max Purcell 43

Alexei Popyrin 45

Yoshihito Nishioka 46

Daniel Altmaier 49

Aleksandar Vukic 50

Diego Schwartzman 136

Milos Raonic 33 (PR)

Kei Nishikori 48 (PR)