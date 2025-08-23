Gli azzurrini di Presciutti travolgono le Furie Rosse con un super Alessandrini (3 gol) e puntano la finale. Alle 18:30 la semifinale contro il Montenegro.

L’Italia under 18 di pallanuoto è in semifinale agli Europei di Oradea (Romania). I ragazzi di Christian Presciutti hanno piegato 11-6 la Spagna nei quarti di finale con una prestazione solida, sempre in controllo del match.

Decisiva la tripletta di Alessandrini, a cui si sono aggiunte le doppiette di Trimarchi (una su rigore), Olivi e Porzio, oltre ai sigilli di Di Corato e Chianese.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Gli azzurrini hanno iniziato forte, avanti 2-0 dopo appena due minuti grazie a Di Corato e Trimarchi. All’intervallo lungo il tabellone diceva 5-3, con Alessandrini già protagonista. Nel terzo periodo l’Italia ha allungato fino all’8-3, prima della reazione spagnola che ha riportato gli iberici a -2 (8-6). A quel punto gli azzurri hanno chiuso i conti con tre reti consecutive firmate da Chianese e Porzio (2).

Oggi, sabato 23 agosto, la Nazionale azzurra torna in vasca per la semifinale contro il Montenegro, che ieri ha superato nettamente la Francia 21-11. Fischio d’inizio alle 18:30 italiane (19:30 locali).

Una sfida che vale l’accesso alla finalissima e la certezza di una medaglia: l’Italia vuole continuare a sognare.