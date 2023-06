Entry list Atp Bastad 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Bastad 2023. Si gioca dal 17 al 23 luglio sui campi in terra rossa della città svedese. Casper Ruud e Andrey Rublev guidano un seeding decisamente di buon livello per il tradiziona appuntamento scandinavo in programma la settimana successiva al torneo di Wimbledon. Ben tre gli azzurri al momento presenti nel tabellone principale: oltre a Lorenzo Musetti, tra i più attessi della manifestazione, ci saranno anche Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Bastad.

TUTTE LE ENTRY LIST 2023

CALENDARIO ATP 2023

CALENDARIO WTA 2023

ENTRY LIST ATP 250 BASTAD 2023

1 Casper Ruud 4 2 Andrey Rublev 7 3 Lorenzo Musetti 16 4 Francisco Cerundolo 19 5 Alexander Zverev 22 6 Tallon Griekspoor 29 7 Tomas Martin Etcheverry 30 8 Alejandro Davidovich Fokina 33 Sebastian Baez 43 Emil Ruusuvuori 44 Aslan Karatsev 45 Bernabe Zapata Miralles 50 Dusan Lajovic 51 Alex Molcan 73 Matteo Arnaldi 74 Luca Van Assche 75 Sebastian Ofner 81 Daniel Elahi Galan 82 Marco Cecchinato 87

ALTERNATES

1 Federico Coria 90

2 Alexander Shevchenko 93

3 Alexei Popyrin 94

4 Thiago Monteiro 95

5 Ilya Ivashka 96

6 Alexandre Muller 103

7 Taro Daniel 104

8 Tomas Machac 106

9 Jaume Munar 108

10 Juan Manuel Cerundolo 110