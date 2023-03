Entry list Atp Marrakech 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Marrakech 2023. Si gioca dal 3 al 9 aprile sulla terra rossa della città marocchina. Lorenzo Musetti proverà a iniziare con il piede giusto la vera stagione sul rosso, quella che porterà ai Masters 1000 di Monte Carlo, Roma e Madrid e successivamente al Roland Garros. In Sudamerica non è andata bene la prima esperienza, ma per quanto possa trattarsi in ogni caso di terra rossa, le condizioni sono diverse da quelle a cui si è abituati da questa parte dell’oceano. Una buona occasione per fare punti per l’azzurro, all’interno di un’entry list che tra le teste di serie non vede molta gente esperta di questa superficie. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 dell’Estoril.

ENTRY LIST ATP 250 MARRAKECH 2023

1 Lorenzo Musetti 21

2 Daniel Evans 29

3 Botic van de Zandschulp 33

4 Tallon Griekspoor 36

5 Maxime Cressy 37

6 David Goffin 40

7 Richard Gasquet 43

8 Benjamin Bonzi 45

Nicolas Jarry 52

Laslo Djere 54

Jaume Munar 58

Alex Molcan 63

Federico Coria 64

Arthur Rinderknech 72

Juan Pablo Varillas 76

Ugo Humbert 77

Roberto Carballes Baena 79

Ilya Ivashka 85

Christopher O’Connell 86

ALTERNATES

1 Jeremy Chardy 88 (PR)

2 Alexei Popyrin 101

3 Taro Daniel 103

4 Juan Manuel Cerundolo 104

5 Aslan Karatsev 105

6 Hugo Gaston 106

7 Radu Albot 109

8 Luca Van Assche 110

9 Arthur Fils 111

10 Roman Safiullin 113

11 Matteo Arnaldi 115

12 Francesco Passaro 116

13 Pavel Kotov 117

14 Nikoloz Basilashvili 118

15 Pedro Martinez 120