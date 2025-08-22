Il calciomercato della Juventus subisce un’altra battuta di arresto, con il giocatore che difficilmente vestirà il bianconero. C’è l’annuncio.

Il calciomercato offre tante sorprese, e questa è una di quelle. Negli ultimi giorni la Juventus sembrava aver accelerato sul fronte del mercato, anche e soprattutto grazie alla cessione di Douglas Luiz, che porterà nelle casse bianconere circa 30 milioni di euro.

Un colpo già quasi pronto, però, non dovrebbe arrivare. Il giocatore, in trattativa da giorni con il club bianconero, difficilmente sarà allenato da Igor Tudor, dopo l’annuncio che ha gelato il club e i suoi tifosi.

Il presidente del Lille toglie dal mercato Zhegrova: “Resta con noi”

A raffreddare ogni tipo di pista ci ha pensato direttamente il massimo esponente del club francese, il presidente Olivier Lateng. Quest’ultimo ha parlato alla vigilia della sfida al Monaco.

“Edon Zhegrova resta con noi questa stagione. Non ho ricevuto alcuna offerta. I media italiani tendono a esagerare: non c’è alcun accordo né trattativa in corso. Conosco molto bene Damien Comolli e ci siamo parlati più volte da quando ha assunto l’incarico alla Juventus. Ci sono stati degli scambi qualche settimana fa, la porta forse era più aperta allora, ma oggi la mia posizione è chiara: Edon resta“.

Parole che dunque chiudono la porta per un eventuale trasferimento del giocatore altrove. Va detto, però, che l’esterno offensivo è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare. Dunque sarà importante capire se le parole del patron sono volte ad aumentare il prezzo di vendita, o se la decisione è di portare il giocatore fino alla naturale scadenza del contratto.